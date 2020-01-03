TUBA KALÇIK

Acısıyla, tatlısıyla 2019'u geride bıraktık. GÜNAYDIN, yine çok özel haberlere, röportajlara imza attı. Magazinin amiral gemisi GÜNAYDIN, 2019'da da çok konuşuldu. Ekibin bir üyesi olarak ben de alanında başarılı ve iz bırakmış çok özel isimlerle röportajlar yaptım. 2019'da söyleşi yaptığım isimler arasında en öne çıkan açıklamaları bir yılın özeti olarak paylaşmak istiyorum.

Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Yılın En İyi Röportajı ödülüne de layık görülen Mehmet Ali Erbil ile hastane odasında yaptığım söyleşi çok konuşuldu.

"Kardeşime 'Benim fişimi çekin' dedim" açıklaması ile gündem oluşturan röportajın en dikkat çeken yeri ise şöyleydi:

"O zor günlerde hep sabır gösterdim.

Oynamıyordu hiçbir yerim ama yine de tevekkül ettim. Şimdi Allah'a şükürler olsun ayağa kalkmaya başladım. Dualarla bugünlere geldiğime inanıyorum. Allah'tan sinir hastalığı değildi benimki. Uzun süre yatmaktan dolayı kıpırdatamıyordum hiçbir yerimi. Uyandığımda dilim dışında hiçbir yerimi kıpırdatamıyordum. O günlerde Allah'a dedim ki, 'Bir tek bana sol elimi bahşet, hiç olmazsa hayatım biraz kolaylaşsın.' Gerçekten de bir süre sonra sol elimi oynatmaya başladım. Bana doktorlar 'Düzeleceksin' diyorlardı ama hiç inanmıyordum ayağa kalkabileceğime. Gerçekten duanın gücüne çok inanıyorum. Beni ayağa kaldıran, edilen dualardır."



'AŞK DEĞİL, SEVGİ ARIYORUM'

Mustafa Sandal ile yaptığım söyleşi de konuşuldu. En çok dikkat çeken cümlesi "Yaman ve Yavuz'a başka kadından kardeş istemiyorum. Artık aşk da aramıyorum, sevgi arıyorum" sözleri oldu.

Sandal'ın eski sevgilisi Melis Sütşurup'a yönelik "Birlikte vakit geçirdik ama kafamız uyuşmadı, ayrıldık" açıklaması da yeni bir tartışmaya kapı açmıştı.

Sütşurup, bu röportaj sonrası magazin programına katılarak günlerce konuşulan olay açıklamalarda bulunmuştu.



'YARIM İNSANIM ARTIK'

Edebiyatımızın usta iki kadın yazarı Adalet Ağaoğlu ve Alev Alatlı ile söyleşi yapma fırsatı bulduğum için kendimi şanslı hissedenlerdenim. Bugün 90 yaşında olan ve eserleriyle Türk edebiyatına damga vurmuş Ağaoğlu, söyleşi sırasında çok özel açıklamalarda bulunmuştu. Hafızlara en çok kazınan ise şu sözleri oldu:

"Yarımım... Onu kaybettikten sonra yarım bir insan oldum. Göğsümün üstünde kocaman bir taş var sanki. 64 yıldır evliydik. Çok güzel bir evlilik yaşadık, ender bulunur bir anlaşma... Bugün 90 yaşındayım. Uzun süredir evden dışarı bile çıkamıyorum. Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemedim. Halim gitti, ben hâlâ yaşıyorum. Kendimden sıkıldım." Bir diğer usta Alev Alatlı ile yaptığım söyleşi de çok konuşuldu.

Hatta Alatlı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Hem ülkenizi koruyacaksınız, hem dik duracak, hem de komşunuz açken tok uyuyamayacaksınız. Allah, başta Erdoğan, hepimizin yardımcısı olsun" sözleri sosyal medyada etki yaratmıştı.

Musa Eroğlu gibi usta bir müzisyenle yaptığım röportaj da bence 2019'un en çok konuşulanları arasındaydı. Röportaj sonrası sosyal medyada bir kesim tarafından da lince uğrayan usta müzisyenin öne çıkan açıklaması ise şuydu: "Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin bize demokrasi veya insani değerleri öğretmesi kanıma dokunuyor.

Böyle bir hakları yok. Onlar önce kendilerine baksın. Kimsenin bize dışarıdan akıl vermesine ihtiyacımız yok."