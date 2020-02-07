TUBA KALÇIK

Bilişim çağındayız ama bu bize yarar sağladığı kadar zarar da veriyor maalesef. Maalesef diyorum çünkü iletişim teknolojisi geliştikçe mahremiyetimiz sıfırlanıyor. Bakın işte son örneğini oyuncu Aslı Bekiroğlu'nda gördük. Geçtiğimiz günlerde Bekiroğlu ve sevgilisi Can Koçkan'a ait olduğu iddia edilen bazı özel anlar internete sızdırıldı. Sosyal medyada da kısa bir süre içinde yayıldı bu görseller... Bekiroğlu'nun oyuncu arkadaşları 'siber zorbalığa son verin' diye çok sert tepki gösterse de 'ahlaksızlar çetesi' bu zorbalığa devam etti ne yazık ki... Hacker'ın biri çıkıyor senin tüm özel anlarını ortalığa saçıyor. Görseller Bekiroğlu'nunmuş değilmiş o andan itibaren hiçbir önemi yok. Daha fazla konuşulsun diye adı kullanılmış bile olsa bu düpedüz 'ahlaksızlıktır'... Bu durumu fırsat bilen 'ahlak yoksunu' bir kesim de bunu yaymak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Daha fazla tıklanmak uğruna buna alet olanlar da en az hackleyenler kadar suçlu... Adı üstünde 'özel bilgiler'. Siz hangi hakla bunu paylaşıyorsunuz? Yarın sizin, eşinizin veya kardeşiniz başınıza benzer bir durum gelse ne yapacaksınız? İnsanda utanma duygusu kalmayınca böyle oluyor demek ki. Hayatının başında gencecik bir insan Aslı Bekiroğlu.. Hadi bu yaşananları kaldıramayıp kendine birşey yapsaydı, kim verecekti bunun hesabını? Bekiroğlu gerçekten çok da güçlü bir kadınmış. Yaşadığı şoka rağmen dimdik durdu ve 'hukuki yollara' başvurarak hakkını savunuyor. Umarım bunu yapanlar ve yayanlar en ağır cezayı alır. Sonuna kadar yanındayım onun bu haklı mücadelesinin. Ben bu olaydan yola çıkarak aslında teknolojinin bize nasıl zarar verebileceğini de bir kez daha gördüğümüzü düşünüyorum. Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen cep telefonlarımız bize hem dost hem düşman.



CAYDIRICI CEZA LAZIM

Bakın dışarıdan bir müdahale ile nasıl 'korunmasız' hale geliyor sakladığınız bilgiler.. Böyle 'ahlaksız' saldırılardan nasıl korunacağımızın kesin bir çözümü de yok. Dünyanın bilişim açısından en güçlü ülkesi Amerika'nın bile 'siber saldırılar ulusal güvenlik meselesi haline geldi' dediği bir dönemdeyiz artık. Özel anlarımızı, bilgilerimizi cep telefonlarımıza kolaylıkla sığdırıyoruz ama onu korumak hiç kolay değil. Bekiroğlu'nun başına gelen benzer olaylar Amerika'daki yıldızların da Avrupa'daki ünlülerin de başlarına geliyor.

Ve ne yazık ki 'ahlaksızlar çetesi' dünyanın her yerinde var. Büyük bir iştahla bunu yayıyorlar. Buna bireysel olarak karşı koymaya çalışsak da, bu yapılanın 'ahlaksızlık' olduğunu sabah akşam söylesek de yetmiyor... Bunun belki de en etkili çözümü hukuki açıdan bu tür suçlara 'daha caydırıcı cezalar' verilmesi olacaktır. Bu 'ahlak ve vicdan' yoksunu zorbalar ağır cezalar alırsa belki akılları başına gelir. Yoksa bu tarz suçları işleyenler de buna ortaklık edip yayanlar da olmaya devam edecek gibi görünüyor...