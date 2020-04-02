Türkiyemiz için biz de varız!

DEVRİM ERBİL

"Şiirsel Yorum adlı eserimi kampanyaya bağışlıyorum. Ne kadar zor günler geçirirsek geçirelim, geleceğe olan umudumuzu ve inancımızı yitirmememiz gerekiyor. Eserimin satışından gelen gelir, bu zor günleri aşmamız için ufak da olsa bir katkı sunarsa çok mutlu olurum."



ORHAN GENCEBAY

ANCAK BİRLİKTE AŞARIZ

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası süper bir hamle... Birlikte olmakla her türlü sorunu çok rahat aşacağız. Sonuna kadar destekliyorum. Bu belayı defetmenin tek yolu birlikte hareket etmektir."



ATİLLA SARAL

ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI

"Başarılı bir süreç yürütüyoruz. Bağış kampanyası, olması gereken bir şey. Bu kampanyayı sonuna kadar destekliyorum. Şimdi birlik ve beraberlik zamanı."



TULUYHAN UĞURLU

KONSER GELİRİMİ BAĞIŞLIYORUM

"Solo bir konser düzenleyeceğim ve buradan elde edilecek geliri bu kampanyaya bağışlayacağım. Bu toplumun bir evladı olarak bu kampanyaya katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum."