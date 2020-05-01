TUBA KALÇIK

Karantina günlerinde kimimiz kitap okuyoruz, kimimiz film izliyoruz. Bu koşullarda işe gitmek zorunda kalanları dışarıda tutuyorum elbette. Ama yaş sınırına takılmayanlar için bu süreç biraz daha kolay geçiyor diyebilirim. En azından arada bir temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için bile olsa dışarı çıkıp nefes alabiliyoruz. Tabii ki sosyal izolasyon kurallarına uyarak. Peki 65 yaş üstündekiler bu süreci nasıl geçiriyor? Nasıl bir ruh halindeler? Bunları konuşmak için 70 yaşını geride bırakmış Türk sinemasının usta oyuncusu Selda Alkor'u aradım. Bakın neler söyledi:

'BENCİL OLMAYALIM'





'İki aydır eşimle birlikte evdeyiz. Bir nevi gönüllü hapislik bizimkisi. Ama yapılan uyarıları dikkate almak zorundayız. Allah'ın bize verdiği bu canı en iyi şekilde korumalıyız. Özensiz davranamayız. 'Sıkıldım, biraz dışarı çıkayım' deyip bencillik de yapılmamalı. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Ben Allah'a şükrediyorum. Evim var, eşim var, onunla birlikte bu dönemi geçiriyorum. Evde olduğum bu süre boyunca çok şey düşündüm, içime döndüm ben de herkes gibi. Zengin olmanın, fakir olmanın veya şan şöhret sahibi olmanın hiçbir önemi yokmuş. Hepimizi eşitledi bu salgın. İnsanoğluna büyük de bir ders verdi aslında. Hayatın, doğanın kıymetini bilmemiz gerektiğini bizlere bir kere daha hatırlattı. Dayanışmanın, aile olmanın, dostların ne kadar önemli olduğunu gördük. Olağanüstü bir ortamdayız ama asla umudumuzu yitirmemeliyiz. Biz Kurtuluş mücadelesi vermiş bir milletiz. Tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inancım tam benim. Paylaşmayı bilen, dayanışma içinde bir ülke olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik bu dönemde. Gelenek-göreneklerimiz de, kültürümüz de bize birlik olmayı, dayanışma içinde yaşamayı öğretiyor. Bakın komşum kapımı çalıyor, 'Bir şeye ihtiyacınız var mı? Sizin için ne alabilirim marketten?' diye. Bu bile ne kadar yüce gönüllü olduğumuzu gösteren bir davranış."

'HEKİMLERİMİZ ÇOK İYİ'



Ünlü sanatçı, konuşmasında sağlık çalışanlarına da değindi. "Hekimlerimizin ne kadar yetenekli ve çalışkan olduklarına bir kere daha şahit olduk" diyen Alkor, sözlerine şöyle devam etti:

"Bilimin, eğitimin ne kadar önemli olduğunu da gördük içinde bulunduğumuz bu dönemde. Eğitimli, donanımlı sağlık çalışanlarımızın mücadelesi sayesinde çok daha rahat atlatıyoruz bu salgını. Dünyadaki ölüm ve vaka sayılarına bakınca, ülke olarak ne kadar şanslı olduğumuzu da görüyorum. Bizim hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız çok özel ve kıymetli. Ben hayatım boyunca kendimi hep ülkemin doktorlarına teslim ettim. Asla bazıları gibi yurt dışına gidip, oradaki doktorlara teslim etmedim kendimi. İyi ki de öyle yapmışım. Avrupa'ya, Amerika'ya bakın; orada iyi konumda olan birçok Türk doktorumuz da var. Bizimkiler gerçekten çok başarılı sağlık alanında. Ülkemle ve sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyorum. Onlara yürekten minnettarım. Biz de onların emeklerini boşa çıkarmayalım lütfen. Tedbirlerimizi alalım ve yasaklara uyalım. Güzel günler yakında, yeter ki sorumluluk içinde davranalım. Allah sağlık çalışanlarımıza ve dışarıda ekmek parası için çalışmak zorunda olanlara yardım etsin."