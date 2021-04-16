TUBA KALÇIK

Sanat birleştirir' diye güçlü bir inanç vardır. Sanat ideolojik ayrılıkları ortadan kaldırır, insanlar arasında gönülden bir bağ kurar diye... Üzülerek gördüm ki, ülkemizdeki bir kesime 'sanat' bile etki etmiyor. İçlerinde o dinmek bilmeyen öfkeyle geçiyorlar klavye başına saydırdıkça saydırıyorlar. Bu sefer de hedeflerinde iki isim vardı: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve usta sanatçı Erkan Oğur. Her şey sözü ve müziği Kalın'a, düzenlemesi ise Erkan Oğur'a ait olan ve yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği 'Hiç Oldum'un klibinin yayınlanmasıyla başladı. Neymiş İbrahim Kalın'ın türküsünü Erkan Oğur nasıl düzenlermiş?







YORUMLAR UTANÇ VERİCİ

Yılların sanatçısı Oğur için öyle üzücü ifadeler kullanıldı ki, inanın ben okurken utandım. Ayıptır ya, hayatını sanata adamış bir insana bunu yapmak bence en hafif tabirle 'vicdansızlıktır'. Bunların demokrasiden de, hakkaniyetten de anladığı bu kadar işte. Sadece kendilerine demokratlar, kendilerine özgürlükçüler. Bizim sınırlarımız içinde olursan 'Büyük sanatçısın', eğer bu sınırı aşarsan 'Yandaş'sın diye usta sanatçılara parmak sallayan bir linç tayfası var. Bu tayfa, sanatı ideolojik propagandalarının bir aracı olarak görüyor. Sanata da, sanatçıya da tıpkı soğuk savaş döneminin bakış açısıyla yaklaşıyor. Savaş baltalarını çıkarmış vaziyette bekleyen bu tayfa, işlerine gelmediği zaman sanatçıları akıllarınca 'terbiye' etmeye kalkıyor. İşin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bir televizyon programında sırf saz çalıp türkü söyledi diye Demirtaş'ı yere göğe sığdıramayan bu tayfanın Oğur'u ve Kalın'ı hedefe koyması. Hem de bu riyakarlığı hiç utanıp, sıkılmadan yapıyorlar ...







BU ZİNHİYETİ BIRAKIN

Bu nasıl bir akıl tutulmasıyla, artık sanatı bile ideolojik olarak ayrıştırır hale getirdiler. Artık bu arkaik zihniyeti bir kenara bırakmaları gerekiyor. Görüşlerine katılırsınız ya da katılmazsınız ama hakkını teslim etmek gerekir ki İbrahim Kalın entelektüel kişiliğiyle bu ülkenin yetiştirdiği son derece kıymetli bir isim. Onun bilgi dağarcığının çeyreğine bile sahip olmayanların sosyal medyada böyle edep sınırlarını aşacak şekilde sözler sarf etmesi büyük bir hadsizliktir. Bunlara tek sözüm olabilir 'Allah ıslah etsin'...



HOŞ GELDİN 11 AYIN SULTANI

Hoşgörünün, sevginin, merhametin, sabrın hakim olduğu Ramazan ayındayız...

Pandemi koşullarında geçirdiğimiz bu Ramazan'da kavgayı, küslükleri bir kenara bırakıp birbirimizi bağışlamamızın ve birlik içinde olmamızın tam zamanı.

Arınmanın, huzurun ve maneviyatın mevsimi olan Ramazan ayı, umarım bizlere başta sağlık olmak üzere tüm güzellikleri getirir...