TUBA KALÇIK

Bu hafta Bahçeşehir'deki kedi katliamı sosyal medyanın en çok paylaşılan haberi oldu. Yaşananları okuyunca kanım dondu desem yeridir.

Üç yavru kediyi kürekle eziyet ederek öldürmek vicdansızlığın, gaddarlığın en somut örneği. İnsan olan hiç kimse masum canlılara böyle bir eziyet yapmaz, yapamaz. Bu saldırıyı gerçekleştiren şahıs bir de pişkince 'hayvan sever' olduğunu iddia etmiş.



YASA ÇIKMALI

Herhalde insanların aklıyla dalga geçiyor. Hayvanları böyle eziyetlerden ve zalim insanlardan korumak için hayvan haklarının yasalaşması elzemdir. Sayın Emine Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'tüm vicdanları rahatlatacak yasanın' en kısa sürede çıkmasını umut ediyorum.

Bu haftaki olayda da gördük ki, sosyal medya saldırganların teşhir edilmesi açısından önemli bir güce sahip. Yani eskiden olduğu gibi böyle saldırıları gerçekleştirenler kimliğini gizleyemiyor. Toplumsal alanda büyük bir tepkiyle karşılaşıyor. Hayvanlara eziyet edenleri sadece yuhlamakla da bir yere varamayız.

Bunlara caydırıcı cezalarla birlikte empati ve vicdan duygusunu geliştirmek için psikolojik destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar yeni neslin empati duygusu yüksek olsa da bu bilinci artırmak için başta aileler olmak üzere eğitim sistemimize de sorumluluk düşüyor. Çocuklara hayvan sevgisini aşılayacak, onlara hayvanlarla empati kurmayı öğretecek etkinlikler yapılmalı.

Unutmayalım ki, empati duygusu gelişmiş bir yetişkin hiçbir canlıya bile, isteye zarar vermez.



OYUNCULUKTAN MAGAZİN FİGÜRLÜĞÜNE DOĞRU HIZLA İLERLİYOR

Serenay Sarıkaya yine medyanın gündeminde. Yeni bir film ya da dizi projesiyle değil ama. Son dönemde artık kanıksandığı gibi özel hayatıyla… Geçmişte de çok örneği var ama yakın zamanda 'Bir kariyer nasıl kötü yönetilir?' diye sorarsanız size Serenay Sarıkaya'yı örnek gösteririm. Zirveye ulaşmak kadar orada kalabilmek de önemli. Serenay kariyerinde zirveye ulaştı ama bu savrulmalar arasında orada kalabilecek mi? İşte bu konuda emin değilim. Bu kadar yetenekli bu kadar güzel bir kadın oyuncunun geldiği bu nokta beni hem şaşırtıyor hem de üzüyor. Önceden ona toz kondurmayanların bile eleştiri oklarının hedefinde. Türkiye'nin en gözde oyuncularından biriyken magazin figürü haline geldi Serenay. Gecesini gündüzüne katıp çalışarak, emek vererek geldiği bu kariyerine verdiği zararın umarım kendisi de farkındadır. Serenay zararın neresinden dönersem kardır diyerek bir an önce eski haline geri dönmeli. Yoksa milyonluk reklam anlaşmalarından da olacak gibi görünüyor.