TUBA KALÇIK

Covid-19 aşılama süreci ülkemizde hız kesmeden devam ediyor. Ben gönüllü olduğum için iki doz aşımı 6 ay önce yaptırmıştım. Aradan geçen sürede benim en dikkatimi çeken şey, toplumda aşı karşıtlığının gözle görünür oranda azalması oldu. Bu halk sağlığı için son derece önemli bir gelişme. Aşılama oranı ne kadar yüksek olursa bu salgından da o kadar hızlı kurtulacağımızı düşünüyorum. Aşılama sürecinde hangi aşamaya geldiğimizi ve bundan sonraki süreci Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile konuştum.



35 YAŞ ALTINA AŞILAMA

"Bugüne kadar 14 milyon vatandaşımıza ikinci doz aşısını uyguladık" diyen İlhan, 23 milyon vatandaşımızın da ilk doz aşısını olduğunu söyledi. Bu hafta 35 yaş altına da aşılamanın başlayacağını belirten İlhan, sözlerine şöyle devam etti: "Önümüzdeki haftadan itibaren de 30 yaş altındaki vatandaşlarımız aşılarını olabilecek. Bu konuda devletimiz çok hızlı ve verimli bir aşılama süreci başlattı. Günde bir buçuk milyona yakın aşılama yapılıyor. Türkiye günlük en çok aşılama yapan ülkeler arasında yer alıyor. Ay sonuna kadar 18 yaş üstüne kadar aşılamalarımızı tamamlayacağımızı düşünüyorum. Temmuz başında büyük çoğunluğun birinci doz aşısının yapılmış olacağını tahmin ediyorum. 83 milyonun 23 milyonunu çocuklar oluşturuyor. Geriye kalan 60 milyon vatandaşımızın 50 milyonunu aşılamayı hedefliyoruz. Zaten bunu başarırsak çok önemli bir kazanım olur."

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'a maske kullanımı ne zaman kalkar diye sorduğumda ise şunları söyledi:



"Bunu konuşmak için erken ama çift doz aşısını olmuş insanlar çok kalabalık olmamak kaydıyla açık havada maskesiz oturabilir. Bu yazı koronavirüs ile mücadele yazımız olarak değerlendirmekte fayda var. İki dozunu almış bile olsa, kapalı alanda mutlaka maske takmaya devam edilmeli. Açık alanlarda ise, kalabalığın içine girileceği durumlarda yine maske takılmalı. Her şey yolunda giderse güz döneminde maske takma zorunluluğu azalacak diye düşünüyorum. Yani maskemizi yanımızda taşıyacağız ama sadece toplu ulaşım kullanırken takacağız. Tekrar söylüyorum her şey istediğimiz gibi giderse Güz döneminde sürekli maske takmamıza gerek kalmayacak. Vaka sayımızda ciddi oranda düşüş yaşadık. Vaka sayımızın düşme hızı vefat sayımıza hemen yansımıyor. Bu düşüşün yansıması bir ay içinde oluyor. Aşılama süreci hızla devam etse de vaka sayımızın daha da düşmesi için tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Aşı sırası gelen mutlaka aşısını olsun. Bu virüsle mücadele için çok önemli. Aşı karşıtı bir grup da var ama bunlar azınlıkta. Bugün bilim dünyasının çok büyük bir bölümü aşı konusunda hemfikir. Bir çok konuda farklı düşünülse de aşı konusunda doktorlarımızın çok ciddi bir bölümü aşılamanın önemini savunuyor.



Kendi adıma şunu söylemek isterim, koronavirüse yakalanmanın getireceği ağır sonuçları düşünmeden aşı karşıtı olmak topluma zarar vermektir. Bütün dünya vatandaşlarını aşılıyor. Bakın, 20. yüzyılın başında insan ömrünün ortalaması 40'lı yaşlardayken bugün bunun 70-80 yaşa çıkmasının temel nedeni insana temiz içilebilir su sağlanması ve aşılamadır. Yani aşılamanın insan ömrüne çok büyük bir katkısı var. Lütfen, aşı sırası gelen mutlaka aşısını olsun."