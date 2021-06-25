TUBA KALÇIK

Galatasaray geçtiğimiz hafta sonu 38'inci başkanını seçti. Galatasaray'a genç yaşında başkan olan Burak Elmas'ın tecrübesiyle ve vizyonuyla kulübe çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz, Elmas, Galatasaray'a UEFA kupasını kazandıran eski başkan Faruk Süren'in de damadı. Elmas verdiği röportajda da Süren için "Ondan çok şey öğrendim, onun sayesinde genç yaşımda kulüpte yöneticilik yapma şansım oldu" demişti. Burak Elmas kendi kurduğu genç ve dinamik ekibiyle, Galatasaray'ın başarı çıtasını daha da yukarıya taşımayı hedefliyor. Umarım hedeflerini bir bir gerçekleştirir. Ben de hem başkanlık seçimini, hem de sonraki sürece dair düşüncelerini öğrenmek için Galatasaray eski başkanı Faruk Süren'i aradım.

"Çetin bir seçim oldu, tüm adaylar hizmet için yarıştı" diyen Süren, Elmas'ın seçilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. "Benim seçildiğim dönemde bu kadar çekişmeli bir başkanlık yarışı yoktu" diyen Süren, sözlerine şöyle devam etti:



"25 yıl önceki koşullarla bugünkü koşullar çok farklı. Artık futbolda çok daha rekabetçi bir ortam var. Önemli olan seçimlerin barış içinde olmasıydı, ki öyle de oldu. Üyeler tercihini kullandı ve adaylar arasında en genç olanını seçti. Burak tecrübeli bir yönetici. Yıllarca kulüpte görev yaptı. Seçilmesine akrabam olduğu için değil, onun vizyonuna güvendiğim için sevindim açıkçası. Her Galatasaraylı da benimle aynı duyguyu taşıyordur diye düşünüyorum. Galatasaray başkanı olmak çok büyük bir sorumluluk. Burak, 2019'dan beri bu seçim için çalışıyordu. Şunu özellikle belirtmek isterim, seçime hazırlandığı süreçte bana hiçbir konuda danışmadı. Ekibini kendi kurdu, stratejisini de kendi ekibiyle birlikte oluşturdu. Ne ekibini oluştururken ne de stratejisini çizerken bana danışmadı ya da benden tavsiye almadı. Sanki ben onu yönlendirmişim gibi yanlış algı oluşmasın diye altını çizerek söylüyorum. Bana sadece başkanlık için aday olacağını söylemişti. Azimle ve özveriyle çalıştığı seçimlerde hak ettiği sonucu aldı, seçildi. Artık tüm gücüyle Galatasaray'a ulusal ve uluslararası alanda başarılar kazandırmak için çalışacak. Önünde zorlu bir süreç var. Umarım başarılı olur."

Fatih Terim'in yeniden Galatasaray'a gelmesinden dolayı da mutluluk duyduğunu belirten Süren, sözlerine şöyle devam etti:



"Fatih Terim'in yeri Galatasaray'dır. Terim tanıdığım en samimi Galatasaraylılardan biri. Kulübümüz için de son derece önemli bir isim. Terim'in seçim arifesinde görevinden ayrılması da son derece normaldi. Çünkü seçilecek başkana tercih hakkı tanımış oldu. Seçim bitti ve yeniden takımın başına geldi. İyi ki de böyle oldu. Arda Turan'ı çok uzun süredir tanırım. O da Galatasaray ruhunu taşıyan ve takımı için var gücüyle çalışan kıymetli bir futbolcu. Onun kaptan olması takım içinde çok önemli. Galatasaray ruhunu genç futbolculara aktarması için kaptanlık yapmasını çok önemli buluyorum."