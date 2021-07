TUBA KALÇIK

Öyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki, her yerinden tarih, kültür fışkırıyor. Anadolu büyük bir hazine. Medeniyetlere beşiklik etmiş bu güzel topraklarda yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Geçtiğimiz hafta sonu, Şanlıurfa'ya yaptığım ziyaret, bu duygumu daha da pekiştirdi.



TARİH KOKAN ŞEHİR

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin zengin kültürel hazinesini turizme kazandırmak amacıyla hayata geçirilen Mezopotamya markası için gerçekleşen tanıtım toplantısı vesilesiyle, Urfa'daki tarihi yerleri görme şansım oldu. Açıkçası hayatımda ilk defa gittim Urfa'ya. Tarihi yapılarına, doğal güzelliklerine vuruldum desem yeridir. Misafirperverliği ile bilinen Urfa'nın her köşesi tarih kokuyor adeta. Böyle güzel bir şehirde Mezopotamya markasının tanıtım toplantısı da çok verimli geçti.



Projenin tanıtımını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Proje; Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ın yani 9 şehrimizin kültürel hazinesini dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Ben bu projenin hem turizm alanımıza hem de bölgesel kalkınmaya büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu arada şunu belirtmek isterim; proje için hazırlanan tanıtım videosunu da çok beğendim. Mezopotamya'nın tarihi yapısını çok iyi yansıtan bir video hazırlanmış. Umarım proje hedeflediği başarıya ulaşır ve Mezopotamya 'dünyada görülmesi gereken yerler listesine' girer. Bu projede başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere emeği geçen tüm yetkilileri tebrik etmek istiyorum.



MAKYAJLARI AKTI, GERÇEK YÜZLERI ORTAYA ÇIKTI

Bu hafta oyuncu Gonca Vuslateri ile çok özel bir söyleşi yaptım. Deyim yerindeyse hayata dair her şeyi konuştuk ünlü oyuncu ile. Malum uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele etti Vuslateri. Söyleşi sırasında yaşadığı sağlık sıkıntısını anlatırken ülkemizdeki sağlık sisteminin işleyişine yönelik de tespitlerde bulundu. Oyuncunun "Türkiye müdahalelerde, tedavilerde çok iyi bir sağlık sistemine sahip" demesi, bazılarının çok hoşuna gitmedi anlaşılan. Yine bilindik saldırgan ve hakaretamiz üslupla sosyal medyada yazdıkça yazdılar. Artık nasıl bir ideolojik saplantı içindelerse kendi savundukları şeyin dışında söz söyleyeni hedef göstererek adeta intikam alıyorlar. Hafta başında kendilerini 'demokrat, özgürlükçü' etiketleriyle pazarlamaya çalışan bu kesimin içinden nasıl bir saldırgan ruh çıktığına şahit olduk. Yani makyajları aktı, gerçek yüzleri ortaya çıktı.