TUBA KALÇIK

Türkiye'deki bazı medya kuruluşlarının Amerika'dan fon aldığına dair iddialar büyük bir tartışma yarattı. Günlerdir üzerine birçok yazı yazılan, haber yapılan 'fon tartışması'na Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da bir açıklama yaparak katıldı. Açıklamada 'yerli ve milli' medyanın yalnız ve sahipsiz olmadığına dikkat çeken RTÜK, Amerika'dan fonlanan yayın kuruluşlarının 'milli güvenlik sorunlarına' yol açabileceğinin altını çizmişti. Ben de bu konuyu konuşmak için RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i aradım.



MİLLİ MEDYA HALKIN YANINDA

"Yerli ve milli medyanın oluşturulması, Türkiye ve milletimizin geleceği için son derece önemlidir" diyen RTÜK Başkanı Şahin, yerli ve milli medyanın her koşulda ve her zaman halkımızın yanında olduğunu söyledi. Yerli ve milli medyanın her zaman ülkemizin bekasını düşünerek hareket ettiğini belirten Şahin sözlerine şöyle devam etti:

"Olası tehditler karşısında milletten yana tavır koyar. Uzağa gitmeyelim. 15 Temmuz hain darbe girişimini gördük. Yerli ve milli medya olmasa bugün ne halde olurduk. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve liderliğiyle milletimiz hainlere gereken dersi vermiştir. Ama inanın o gün medyamız milletten yana olmasa çok daha vahim sonuçlar çıkabilirdi. Yerli ve milli medyamızla gurur duyuyoruz."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e "Yurt dışından fon alan yayın kuruluşlarına yönelik hangi adımları atacaksınız?" diye sorduğumda ise şunları söyledi:

"Maksatlı olarak fonlama konusunu masum göstermeye ya da sulandırmaya çalışanların olduğunu görüyoruz. Bu konu çok ciddi bir meseledir. Dışarıdan beslenen bir medya kime hizmet eder? Ülkemizin çıkarlarını ne kadar savunur? Yurt dışından kontrol edilebilen bu tip medya kuruluşları, Türkiye'yi düşman görenlerin ekmeğine kolayca yağ sürebilir. Malumlarınız toplumları etkilemenin en kolay yollarından birisi basını kullanmaktır. Algı operasyonlarıyla halka gerçek dışı bilgiler pompalamak, kamuoyunu yanıltıcı ya da infiale düşürücü yalan haberler servis etmek çok feci neticeler doğurabilir. Evet bu bir milli güvenlik meselesidir. İletişim Başkanımız Sayın Fahrettin Altun Bey de vurguladı. 5. kol faaliyetlerine müsaade edemeyiz. Bildiğiniz üzere halk iktidarını fiziki güçle yıkamayanların başvuracağı diğer yol 5. kol faaliyetidir. Bunu yaparken fiili müdahaleyle yönlendirilemeyen insanları, propaganda yoluyla manevi etkiye maruz bırakmaya çalışırlar. Kısaca 'manevi yıkıcı çalışma' olarak tanımlanan 5. kol faaliyetine tam bağımsız, güçlü Türkiye izin vermez. Sağlam demokrasimizin gereği budur."