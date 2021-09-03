TUBA KALÇIK

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok anlamlı bir festivale imza attı... Türkiye'de ilk olma özelliği de taşıyan 'Engelsiz Deniz Festivali', Karamürsel'in Kumyalı Plajı'nda gerçekleşti.



ÇOCUKLAR ÇOK MUTLUYDU

Benim de davetli olduğum festivalde engelli çocuklarla su sporları yapıldı. Gerçekten çocukların yüzündeki heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi. Festivalin sloganı da kendisi kadar anlamlı: 'Her mücadele engellerle doludur, zafer o engelleri aşanlarındır.' Uzun zamandır bu kadar renkli bir festivale katılmamıştım. Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da festivalde çocuklarla birlikte denizde aktivitelere katıldı. Organizasyonunu sizin de tanıdığınız bir isim olan dünya serbest dalış rekortmeni Ufuk Koçak'ın yaptığı festivale sanatçı Mustafa Üstündağ da eğitmen olarak katıldı. Bu vesileyle görüştüğüm Ufuk Koçak'la hem bu festivali hem de ileriye yönelik planlarını konuştum...

"Daha önce küçük ölçekte yapıyorduk bu etkinliği ama bu sene ilk defa festival haline getirdik" diyen Koçak sözlerine şöyle devam etti:



ENGELSİZ ŞEHİR HAYALİ

"Türkiye'de ilke imza attık ve engelli vatandaşlarımız için böyle özel bir deniz festivali düzenlendi. Aylardır çalıştığımız bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Festivale katılım talebi beklediğimizin çok üzerinde oldu. Pandemi kurallarına dikkat ettiğimiz için katılım sayısını da belli bir düzeyde tutmaya çalıştık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında gerçekleşen festival için Kumyalı Plajı'ı engelsiz hale getirildi. Böyle geniş çaplı festival düzenlemek uzun zamandır istediğim bir şeydi. Ben ve oyuncu Mustafa Üstündağ gibi arkadaşlarımla kendi imkanlarımızı kullanarak küçük çaplı böyle etkinlikler yapıyorduk. İlk defa bize Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın bu konuda büyük destek verdi. Ona tekrar teşekkür ederim. Bu festivalle birlikte Türkiye'nin ilk engelsiz şehrini yapmayı amaçlıyoruz. Festivallerimizin ulusal çapta olması için de çalışmaya devam edeceğiz. Deniz festivalinden sonra dağ sporları için de festival yapmayı planlıyoruz."

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ÇEVRECİ MODA ANLAYIŞI İKİNCİ EL KIYAFETLERE İLGİYİ ARTTIRDI

İkinci el moda kültürü ülkemizde yükselen bir trend haline geldi. Tabii bunda internet ortamında kolaylıkla ikinci el kıyafetlere ulaşabilmemizin de etkisi büyük. Ama en önemli etken kuşkusuz ki sürdürülebilir bir dünya için çevreye duyarlı moda anlayışına sahip insanların giderek artması oldu. Ülkemizde ikinci el kıyafetlere rağbet artınca online alışveriş uygulamalarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor.



Benim de kullanıcı olduğum Gardrops uygulaması ise ikinci el online alışveriş platformunun en çok tercih edilenleri arasında. Online ortamda ikinci el moda anlayışını ülkemize getirmek için 2014'te yola çıkan Ertuğrul Özpolat'ın kurucusu olduğu Gardrops, 10 milyon kadın kullanıcıya sahip. Düşünün yılda ortalama 6 milyon kıyafet elden ele dolaşarak yeniden hayat buluyor. Doğa dostu tüketici olmak için ikinci el kıyafetlere şans vermemiz gerekiyor...