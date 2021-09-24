TUBA KALÇIK

Ünlü psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan, geçen sezon tepki üstüne tepki toplayan Camdaki Kız, yeni skandallara imza atmaya devam ediyor. Geçen sezon baş kadın karakteri, jinekolog muayenehanesinde uzun uzun çekilen sahnelerle yerin dibine sokan dizi, büyük tepki toplamıştı. Bir kadının yaşayabileceği en acı travmalardan biri üzerinden reyting toplamak ne ahlaka ne de vicdana sığar. Anlaşılan o ki geçen seneki tepkiler yetmemiş olacak, bu sezon da yeni skandallarla gündeme geliyor dizi.

Röntgencilik desen var, bir çiftin en özel anlarını açık açık vermek desen var... Yani reyting almak için ellerinden geleni ardlarına koymamışlar. Yazık gerçekten...



Dizi, kadına psikolojik şiddeti normalleştirmekle kalmıyor aynı zamanda kadını metalaştırıyor. Baş karakteri birey olarak değil de adeta 'köle' gibi göstermesi ise başlı başına rezalet. Ancak dizi sosyal medyada tepki toplasa da kadınlar adına mücadele veren sivil toplum kuruluşlarından ses yok. Bu sessizliğin nedenini bilmiyorum ama umarım dizide skandallar daha fazla olmadan tepkilerini ortaya koyarlar. Özellikle kadına şiddet gibi can yakan bir sorunumuz varken, kadına her türlü şiddeti meşrulaştıran böyle dizileri daha fazla ekranlarda görmek istemiyorum. Kadın mağduriyetini anlatayım derken bunu reyting malzemesi haline getirmenin kimseye faydası yok.

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DİZİ BU SEZON DA ATV'DE İZLENECEK

ATV bu sezon yine iddialı dizileri ekrana getirmeye devam ediyor. Kanal, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Kuruluş: Osman' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi klasik dizileriyle yine izleyiciyi ekrana kilitleyecek.



Benim favori dizilerimden biri de senaryosunu Özen Yula'nın yazdığı 'İkimizin Sırrı'. Özen Bey umut kavramını dizide öne çıkardığını söylemişti röportajımda. Bir kadının tüm zorluklara rağmen umudunu kaybetmeden sürdürdüğü mücadelesini konu alan dizi, izleyiciden de tam not alıyor.