TUBA KALÇIK

29 Ekim'de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni halini heyecanla bekleyenlerdenim. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen yeni AKM'nin Beyoğlu'na yeni bir soluk getireceği kesin... Tabii sadece AKM de değil, hem Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın hem de Beyoğlu Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler, İstanbulumuzun kültür ve sanat hayatına büyük bir canlılık da getirecek. Beyoğlu tarihi açıdan da birçok ilke imza atmış bir yer. İlk tiyatro, ilk sinema, ilk elektrikli asansör, ilk elektrikli tramvay, ilk banka, ilk tünel, ilk stadyum... Atlas Sineması'ndan sonra şimdi de kültür ve sanatın cazibe merkezi olmaya aday AKM ile bizleri bir araya getirecek. Kültür Bakanlığı ile birlikte birçok yeni projeye imza atan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a hem Beyoğlu'nun tarihsel açıdan önemini hem de Taksim'in simgesi olan AKM'yi sordum. Uzun süredir titizlikle çalışan AKM'nin yakın zamanda açılacak olmasından çok mutlu olduğunu söyleyen Yıldız, "AKM İstanbul'un kültür ve sanat alanına yeni bir nefes olacak" dedi.



'İSTANBUL'U DÜNYA MARKASI YAPAN HER ŞEY BEYOĞLU'NDA'

Beyoğlu'nun tarihi açıdan da özel bir yere sahip olduğunu belirten Haydar Ali Yıldız, şöyle konuştu:

"Tarihimizde bu topraklarda bir imparatorluğa sahiptik. Küresel bir güç, küresel bir devlet olmak sadece askeri güçle ilgili değildir. Ekonomide, sanatta, teknolojide lider olmanız gerekir. Dini ve milli kimliklerin, farklı inançların bir arada barış içinde yaşayabileceği bir sistemi kurabilmeniz gerekir. Osmanlı İmparatorluğu'na küresel bir imparatorluk kimliği kazandıran şehir İstanbul'du. İstanbul'a bu özelliği kazandıran yer ise Beyoğlu. Beyoğlu'nu İstanbul'dan çıkardığınız zaman, bu şehrin marka değerini çok düşürmüş olursunuz. İstiklal Caddesi'nde gezdiğiniz zaman, Pera'ya ve Galata'ya uğradığınızda şunu fark edebiliyorsunuz; ülkemizi dünyada saygın yapan şehir İstanbul, İstanbul'u küresel bir marka haline getiren karakteristik özellikler ise Beyoğlu'muzda."



KÜLTÜR YOLU PROJESİ

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Beyoğlu'nu ticaretin ve kültürün merkezi yapmaya devam edeceğiz" diyen Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: "Bunların en başında Atatürk Kültür Merkezi geliyor. Galata Port ise şehrin ekonomi ve turizmine büyük bir canlılık katacak. Kültür Yolu Projesi, yeni dönemin sanatla ulaşacağı zirveye işaret ediyor. İçinde müzelerin, sinemanın, tiyatronun, sergi salonlarının, müziğin olduğu bir rota Kültür Yolu. AKM'den başlayıp Galata'ya kadar ülkemizin en önemli kültür-sanat durakları bu rotayla birleştirilmiş olacak. Gençlerimiz için de birçok yeni projeyi hayata geçirdik. Sinema Akademisi, Moda Tasarım Akademisi, Müzik Akademisi gibi ücretsiz verilen eğitimlerle gençleri buluşturduk. Teknopark ve üniversitelerle işbirliği yapılarak Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'ni de hayata geçirmeyi planlıyoruz."