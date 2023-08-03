TUBA KALÇIK

Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' serisinin ekibi, geçtiğimiz günlerde gizlice Türkiye'ye gelmişti. Yönetmen Christopher McQuarrie ve ekibi, Kapalıçarşı'yı gezip mekan bakmıştı. Ancak görüntüler sosyal medyaya sızdırılınca filmin çekimlerinin iptal olduğu iddia edildi. GÜNAYDIN, görüntüleri yayan kişiyi bulup 'İşgüzar esnaf' başlığıyla manşete taşımıştı. O kişinin ünlü yıldızlara halı satan Hakan Evin olduğu, evinde otururken dükkanındaki kamera görüntülerini izleyip sosyal medyada yaydığı ortaya çıkmıştı.







ÇARK ETTİ

Bu gelişmenin ardından filmin iptal edildiğine dair haberler yayılınca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy konuyla ilgili "Biri densizlik yaptı diye o işler hemen iptal olmaz. Ama densizlik yapanlar kendilerini düzeltirse bu işler daha rahat yürür" demişti. Bu arada manşetimiz sonrasında halıcı Hakan Evin haberi yapan arkadaşımız İlker Gezici'ye "Görüntüleri sosyal medyadan arkadaşlarına gönderen kişi ben değilim, çalışanım" diyerek açıklamada bulunmuştu.







Ancak aradan geçen üç gün sonra Evin çıkıp bu kez, "Görüntüyü çekip bana gönderen başka bir esnaf arkadaşımız. Benim dükkânımın kameraları değil" diyerek yeni bir açıklama yaptı. Tabii böyle konuşma nedeni belli. Daha düne kadar "Görüntüyü yayan kişi ben değil, bir çalışanım" diyen halıcı, yaşananlar uluslararası bir olaya dönüşünce çareyi yalan söylemekte buldu.







Hem de bunu insanların gözlerinin içine baka baka yapmakta bir sakınca görmüyor. Kaldı ki Kapalıçarşı yönetimi ve güvenliği, servis edilen görüntülerin halıcının dükkanına ait olduğunu net bir şekilde söylerken… Ama Evin, çıkmış hâlâ maval okuyor. Bence artık Evin daha farzla çark üstüne çark edip kendini gülünç duruma düşürmek yerine derin bir sessizliğe gömülmeli, üzerine vazife olmayan şeylere de burnunu sokmamalı.