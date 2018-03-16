Ah 2018... Masallara konu olacak olaylara ve düğünlere evsahipliği edeceksin, fakat sessiz ve derinden aktığın için şimdilik kimse fark edemiyor seni! 'Ne demek istiyorsun sen?' derseniz, hemen anlatayım. Dünya, İngiltere'nin 2016 çıkışını yani Brexit'i konuşurken İngiltere'nin ne tür planları olduğunu ancak 2019 yılında anlayacağımızı işaret ediyor. İngiltere'nin prenslerinin ve prenseslerinin bebekleri her gün farklı bir kare ile dünya gündemine otururken, siyaseti rüzgar ekip fırtına biçecek türden!

2018 yılının Mayıs ayında ise Avrupa Birliği'nden çıkmanın müzakereleri adeta dünya dengelerinin değişeceğinin habercisi.

Hayatta hiçbir şeyin bu kadar tesadüfle yol bulmadığını düşünürsek, ve prenslerin hayatlarından bakacak olursak; kaderin onları bir anda ön plana ittiğini fark edeceksiniz.

Dünyanın gözünü diktiği İngiltere, belki de birçok ülkenin kaderindeki gölgeleri kaldıracak kararlar alır.

Masal gibi bir düğün yapmaya hazırlanan İngiltere Kraliyet Ailesi'nin yeni prensesi ile prensinin uyumunu gelin hep beraber inceleyelim...

15 Eylül 1984 doğumlu Başak burcu Henry Mountbatten-Windsor sempatik, bir o kadar da samimi davranışlarıyla aristokrat kraliyet ailesine farklı bir renk kattığı kesin, annesi Lady Diana gibi. Müstakbel nişanlısı 4 Ağustos 1981 doğumlu Aslan burcu Maghan Markle'ı dünya yakıştırsa da gezegenler yakıştırmıyor. Bu da demektir ki kılı kırk yaran prensimiz sorunlu günlerden geçmiş olabilir. Hatta 2018 yılının Nisan ayında da basına yansıyacak bir gerginlik olabilir.

21 Haziran 1982 doğumlu İkizler burcu olan William Mountbatten-Windsor ve 9 Ocak 1982 doğumlu Oğlak burcu olan eşi Kate Middleton, dünyanın en sevdiği prens ve prenses unvanlarını kimseye kaptırmayacak.

Çocukları ile basında yer alacaklar.

Kaldı ki 2018 yılının son ayları Oğlak burçlarını destekliyor. Bu da demektir ki İngiltere'nin en doğurgan prensesi yine her şeye yetişecek.

Fiziği ile de sahalara hızlı bir dönüş yapacak.

ASTROGÜNDEM

Ay-Neptün kavuşumu kendimizi tuhaf hissedeceğimiz bir günü işaret ediyor. Sabahı farklı, akşamı farklı ruh haline hazır olun. Geçmişte yaşanmış ve toplumda infilak uyandırmış olayların benzerlerine şahit olabiliriz. Aynı zamanda doğa olaylarını tetikleyen bu açı, iklim değişimine bağlı toprak kaymalarını gündeme getirebilir.