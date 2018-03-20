Bugün uyanan mevsime 'Merhaba' deyin. GGüneş Koç burcuna geçiş yaparken, mevsim yeniden doğarken, yoğunluğunuza küçük bir ara verin.

Bahar ekinoksunu yaşadığımız bugün, geceyle gündüz eşitleniyor.

Şimdi 20 Mart Ekinoksu coşkuyla bağırıyor bize; 'Bahar geldi çattı, gündüzler her geçen gün birkaç dakika daha uzayacak.

Yaz geliyor' diye. Bu coşkunun, bu döngünün içinde olmak ne kadar da heyecan verici değil mi?

Yenilenme ve harekete geçme zamanı!

Bugünden itibaren doğa kendini yenilerken bize müjdeler sunuyor.

Yapmamız gerekenleri düşünmeye ne dersiniz? Yoksa bu önemli günlerin yanınızdan geçip gitmesine izin mi vereceksiniz?

Belki de yaşadığınız kafa karışıklığı sizin hayatınıza ait değildir, başkalarının davranışlarından doğan bir bekleme sürecine girmiş de olabilirsiniz.

Ruhunuzu yeniden hatırlamaya ne dersiniz...

Bunu doğa ana gibi, kendiliğinden, tüm güzelliğiyle yapmak ister misiniz?

Gelin, yazacağım maddelerle içimizde duran değerleri hatırlayalım ve sevgiyi, hoşgörüyü, empati kurabilmeyi gösterelim etrafımıza. 'Seviyorum' demekten çekinmeyin.

Sevginin kıymetini, kaybettikten sonra anlamak zorunda kalmayın! Hayattan korkmayın. Açacağınız her kapı, başka kapılara giden yollardır. Zor olsa da denemekten asla vazgeçmeyin. Belki başarı bir sonraki adımınızda saklıdır. Kendinizi motive edecek uğraşlar bulun. Olumsuz düşünüp kötüyü çağırmayın.

Olmayacak diye düşündüğünüzde, geçmiş başarılarınızı düşünün. Kötülük beslemeyin. Kötülüğe, kötülükle karşılık vermeyin. Başkalarının hayatlarıyla ilgili kötü yorumlar yapmak yerine, kendi hayatınıza odaklanıp ihtiyacı olanlara nasıl yardım edebileceğinizi düşünün. İyi bir dinleyici olun! Karşınızdakini daha iyi anladığınızı göreceksiniz. Menfaat duygusuyla yaklaşmayın etrafınızdakilere. Kendinizle barışık olun. Ancak kendisiyle barışık olan biri etrafıyla barışıktır çünkü. Empati kurmayı ve saygı duymayı unutmayın. Kendinizi geliştirin.

Öğrenin, hissedin, dünyadan haberdar olun. Değişime açık olun. Gülümseyin ve hayata teşekkür edin.



ASTRO DİKKAT

Zaman hakikatleri bulur! Merkür-Venüs kavuşumu; yazarlar, eğitmenler ve gençler için olumlu gelişmeleri işaret ediyor. 2016 yılından bu yana gündemde olan gazeteciler hakkında önemli gelişmeler günü diyor Merkür Retro'su! Aynı zamanda akşam saatlerinde Güneş, öncü burç Koç'ta yerini alacak. Baharın ilk ışıltısını yeni kararlarla karşılayabilirsiniz.