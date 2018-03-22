Hazırsanız yılın en ateşli Merkür retrosu dünyaya kafa tutmaya geliyor. Her yıl ortalama üç kere retro yaparak akıllara ziyan olaylar yaşatan zeka gezegeni Merkür, yarın itibari ile sahalara inerken; kulaklarımızı birbirimize karşı sağır edecek. Evet, doğru duydunuz; bu Merkür retrosunda aynı anda konuşanları, bir de üstüne birbirini duymayanları konuşacağız.

İletişimin, diyaloğun sorumlu olduğu bir gezeninin arıza yapması, insanların birbirini anlamayacağını işaret ediyor. Merkür'ü ya çok seveceğiz ya da ondan nefret edeceğiz. Hayatınızın tutulmasını istemiyorsanız, Merkür'ü çok iyi yönetmelisiniz.

Merkür, bu ay kendisinden çok bahsettirecek.

Ardı ardına yaşanan yılın gökyüzü gündemi, bu dönemin çok da rahat geçmediğini hepimize gösterdi.

Yarından itibaren Merkür devreye girecek ve yılın ilk gerilemesi başlayacak. Anlı şanlı, adrenalini yüksek, kendini ispat eden Koç burcunda geri hareketine başlayacak.

23 Mart'tan 16 Nisan'a kadar göz ardı edilen her detayı ve problemi önümüze koymaya çalışacak. Merkür, bu esnada ateş burcunda geri gitmeye başlarken ezberlerimizi de bozacak.

Bu yüzden öncelikle büyük riskler almamanızı tavsiye ederek neler olacağının altını çizeceğim.

Şimdi Merkür konuşuyor, biz susup onu dinleyelim:

Birileri birilerinin ayağını kaydırmaya çalışıyorsa, oyunlarını bozacağımı peşin hükümle göstereceğim.

Zihninizi kontrol etmenizde zorluklar çıkaracağım.

Düşüncelerinizi dile getirmek konusunda patavatsızlık dozunu aşmanıza neden olabilirim.

Konuları toparlamakta zorlayabilirim.

İnsanları ve isimleri olmadık yerlerde karıştırmanıza sebep olabilirim.

Benmerkezci davrananların art niyetlerini ortaya çıkarabilirim.

'Ben bencil değilim' diyen ve bu konuda iddialı olanlara şans vermeye hiç niyetim yok!

ASTROGÜNDEM

Mars-Neptün teması benim diyeni salmaya hazırlanıyor. Dolandırıcıların gündemden düşmediği bu dönemde; insanların zor durumlarını, manevi çöküşlerini çıkarları doğrultusunda kullanan kişilerin haberlerini okuyabileceğimiz bugün, daha birçok ilginç haberle karşılaşabiliriz. Bugün konuşma günü, birçok kişi telefonda uzun saatler geçirebilir.