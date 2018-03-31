Önyargılarımızdan utanıyoruz.

Köşe kapmaca oynadığınız, kaçtığınız, çekemediğiniz, sözüne itibar etmediğiniz, hatta güvenmediğiniz insanlarla ilgili fikirlerinizin değiştiğini bu süreçte görebileceksiniz. Önyargılarımızı yıkmaya hazırlanan Dolunay, aslında bize oyunun diğer perdesini gösterecek.

Böylelikle sahnenin arkasında olan bitenden haberimiz olacak.

İşte bu yüzden algımızla birlikte fikirlerimiz de değişebilir. Bugün gerçekleşen Dolunay'ın bazı insanlara da uyarıları olacak; rahatı seven, rehavet içinde olan, ciddiyetsiz, sorumluluktan kaçan, vurdumduymaz, ahkam kesenlerin işine de taş koyacak. Bekleyin görün, hayatı hafife alanlara pek şans vermeyen bir Dolunay'dan bahsediyorum. Yaydığı ışık sadece sorunları ortaya çıkarmakla kalmayacak, tembel davrananlara da hayatının dersini verecek.

'Hangi konulara vurgu yapacak?' derseniz...

Bir yandan güldüren, bir yandan düşündüren, bir yandan şaşırtan olayları ve gündemleri konuşacağımızı işaret eden Dolunay'ın venüsyen bir Dolunay olması; güzelliği, aşkı, ilişkileri, tutkuyu, lüks tüketimi, para ile ilişkileri, harcamaları, kapitalist sistemi ve estetik anlayışı da değiştirecek.

Denge arayan ilişkilerin tutkuya yenileceğini işaret eden gökyüzü aynı zamanda ilişkiler adına Nisan ayını Dolunay ile karşılamanın taş çıkartan cinsten konulara vurgu yapacağının altını çiziyor.

Hava burcunda meydana gelen Dolunay, bir taraftan toplumdaki birçok değeri de ön plana çıkaracak.

Mars-Jüpiter 45'liği toplulukları, yakın ya da uzak çevreyi, eğlence anlayışını ve sektörünü de yakından ilgilendireceğine vurgu yapıyor.

Venüs'ün bu devrede aktif bir rolü olacak. Neptün ile yapacağı açı; gizli saklı kalan, kapalı kapılar arkasında yaşanan, saklı, hatta yasaklı olarak adlandırılan ilişkileri ortaya çıkaracağını, hatta birden fazla insanın ilişkiye dair bilgi sahibi olacağını da işaret ediyor. Bundan başka; modern tarım, teknolojinin kadınlara ve çocuklara kattıkları ve zararları, kadınlar arasında daha sık görülen kanser hastalıklarının sağlık alanındaki gelişmeleri gündeme gelecek.

Devrim gezegeni Uranüs ateş burcundaki seyrinde Dolunay ile birlikte moda dünyasını da yakın markajına alacak.

Önemli markaların ciddi travmalar geçirdiğine tanıklık edebiliriz.



ASTRO GÜNDEM

Mars-Jüpiter 45'liği uluslararası arenada dinin, hukukun ve yargının dengede tutulamayacağını işaret ediyor. Toplumsal olayların yaşanabileceği bugün, provokasyonlar ve yaşam tercihlerine müdahale olabilir. Avrupa ülkelerini yakından ilgilendiren bu günler İngiltere'de gündemi değiştirebilir.