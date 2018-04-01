Aşk gezegeni Venüs, yöneticisi olduğu Boğa burcuna dün itibari ile geçiş yaptı ve kalplerimize aradığımız huzuru getirmek için ilk adımı attı. Kendini huzurlu hissettiği, ev sahibi olduğu burçta hareket ediyor olması aşk hayatımıza da güzellikleri getirecek. Tüm bu süreçte çok konuşkan, girişken, hareketli, organize, tutkulu, istekli, estetik meraklısı, zevk sahibi, dedikoducu, çekiştiren ve yenilik arayışında olurken bir yandan maddiyata yönelik yaşayabileceğimizi işaret ediyor gökyüzü.

'Neler olacak?' derseniz...

2017 yılında ilişkilerde yaşanan büyük hesaplaşmalar veya yarım kalan ilişkiler bu süreçte netlik kazanacak.

Eski ilişkiler, eski eşler, eski iş ortaklıkları gündeme gelebilir.

Hayatta farklılık aranırken yanlış adımlar atılabilir.

Bu süreçte fikirlerimize sıkı sıkıya bağlı kalabilir, farklı görüşlerden feyz almayabiliriz.

Eleştirdiğimiz, hatta yargıladığımız davranışların, konuşmaların benzerlerini yapabiliriz.

Sosyal hayatımız hareketlenirken, birilerinin dikkatini çekmek isteyebiliriz.

Tüketim isteğimiz artarken, kişisel görünüşümüze daha çok para harcayabilir, hatta radikal değişimler yapabiliriz.

İsteklerimize ve hedeflerimize ulaşmak için acele edebilir, kendimiz için çıkar yollar arayabiliriz.

'Neleri etkiliyor?' derseniz..

Modacıları, kişisel stil danışmanlarını, yeraltı kaynaklarını, lüks yatırımları, ailevi hukuk konularını ve mirası, eğlence ve gıda sektörünü, kozmetik devlerini, estetik cerrahları, diyetisyenleri, hamileleri.

Bu süreçte herkes çok hassas olmakla beraber, hiç kimse hakkını aramaktan da geri kalmayacak. Kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu anlayacağımız bugünlerde birilerini affetmek de bir o kadar kolay olacak. Hepimiz sahip olduklarımızı koruma altına alırken, daha çok kazanmanın da yollarını arayacağız.

Özellikle 1970-1984 yılları arasında doğmuş, boşanma kararı almış kişilerin evliliklerine bir şans daha verdiklerini duyabiliriz.

1984-1998 yılları arasında doğmuş ilişkisi olan kişiler ise ilişkilerini irdeleyebilirler.

Venüs Boğa burcundayken merhamet ve umut dorukta olacak.

Venüs Boğa'dayken ise; hırs ve öfke olmayacak.

ASTRO GÜNDEM

Kaderin kavuşturduğunu el ayırır! Güneş- Merkür kavuşumu, göz önünde olan çiftlerin boşanma haberlerini gündeme taşıyabilir. Özellikle yaşadıkları ilişkiye sahip çıkamayan çiftlerin açıklamalarını duyabiliriz. 1970- 1984 yılları arasında doğan ve evli olan çiftler için ise karışık bir gün olabilir, dikkat!