2018 yılının Nisan ayını ne anlatmakla ne de yaşamakla bitiremeyeceğiz. Hep yazdığım gibi, özellikle son zamanlarda medya patronlarının ani kararlarla gündemde şok etkisi yaratmalarına yaşandı bitti derken, bir kez daha yanıldığınızı göreceksiniz.

Gökyüzü, Türkiye'deki önemli yayın kuruluşlarının satılacağına veya bu kuruluşların el değiştireceğine de işaret ediyor.

16-29 Nisan tarihleri arasında, dünyadaki büyük paranın bir anda ülke değiştireceğine de şahitlik edebiliriz. Bazı ülkelerde eş zamanlı siber saldırılar gündem olurken, Satürn-Plüton eş zamanlı retrosu, dünya arenasında bir döneme damga vurmuş bir liderin sağlık sorunları sebebiyle görevini bırakabileceğini ifade ediyor. Satürn, 1990-1991 yıllarında yaşanan Körfez Savaşı'nın bir benzerinin yaşanabileceğini işaret ediyor.

Gökyüzü, hakimiyetini toprak burçlarına bırakacak.

Mücadele gezegeni Mars, Oğlak burcunda Satürn ile kavuşum gerçekleştirecek.

İşte bu büyük buluşma Suriye'nin ve Irak'ın kaderinin tekrar yazılmasını sağlarken İngiltere'nin de meydanlara çıkacağını işaret ediyor.

Türkiye'nin doğusunu da yakından ilgilendiren ve Natal haritasında 7'nci evi ile ilişkili olan Satürn, Plüton, Mars kombinasyonu tüm dünyada Ortadoğu'nun popülaritesini artıracak.

Bugünlerde hep bir ağızdan Ortadoğu'yu konuşan liderlere tanıklık edebiliriz. Bu süreçte ülke liderlerinin eş zamanlı açıklamaları ekonomiyi de etkilemeye başlayacak. Her şey bir kelebek etkisinde devam ederken son yıllarda enerjileri ve doğalgazıyla öne çıkan ülkeleri ilgilendiren siyasette sert hatlar çizilecek. Bu durumdan nasibini en çok hangi ülke alacak derseniz;

1991 yılının Nisan ayında bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan diyebilirim.

Kırgızistan'ın, etliye sütlüye karışmayan tavrı fazla uzun sürdürmeyecek.

Dünyaya kafa tutan Nisan ayından geçtiğimizi hatırlatmak isterim.





ASTROGÜNDEM

Tatsız aşa su neylesin. Jüpiter-Neptün ilişkisi geçmişe mazi diyemeyenlerin önüne gerçekleri getireceğini işaret ediyor. Özellikle medya ve basın alanında köklü değişimler ses getirmeye devam ederken, farklı kurum ve kuruluşların da el değiştirmesini konuşabiliriz. Aynı zamanda gökyüzü para anlamında riskli işlemleri ve finansal kayıpları da işaret ediyor.