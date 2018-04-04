İnsanlık tarihine baktığınızda birçok özel kutlama ve dini günler Ay'ın ritmiyle ilişkilidir. Bu nedenledir ki bu ay, dini günlere denk gelen ayın fazlarına da daha farklı bir gözle bakacağınızı düşünüyorum.

Nisan ayı dini günleri: 13 Nisan gecesini 14 Nisan' a bağlayan gün Mi'râc Kandili'dir. 30 Nisan gecesini 1 Mayıs'a bağlayan gün Berat Kandili'dir.



AY BOŞLUKTA İKEN...

Konsantrasyon bozukluğunun, dikkat dağınıklığının yüksek olduğu saatlerdir. Eğer o saatlerde toplantıya girecek veya yolculuk yapacaksanız biraz daha dikkatli olmalısınız.

Estetik operasyonlar ya da radikal kişisel değişimler için uygun saatler değildir. Bir anlık kararla kestirdiğiniz saçlarınızdan pişman olabilir, estetik kaygı taşıyan operasyonlardan istediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz.

Bu süreçte başlayacağınız yeni bir işin olumlu sonuçlanmama ihtimali çok yüksektir.

Kişisel bakımınızla ilgilenebilir, olumsuz duygulardan su ile arınabilirsiniz.

Düzenleme ile ilgili bu zamana kadar ertelediğiniz rutin işlerinizi yapabilirsiniz. (Dosyalamak-temizlik gibi)

Ay'ın boşlukta olduğu saatlerde dış dünyadaki sorumluklardan sıyrılmaya çalışıp maneviyata dönmekte fayda vardır.

Hayatınızı değiştirecek kararlardan uzak durmalısınız. Yeni bir ev satın almak, kontrat imzalamak, kredi çekmek, istifa etmek, ortaklık kurmak, internetten siparişle bir şeyler satın almak gibi, herhangi bir konuyla ilgili risk almanızı gerektirecek ve her açıdan güven duygusunun üst seviyede olması gereken durumları Ay'ın boşlukta olduğu saatlerde gerçekleştirmemeye çalışın. 2019 Mart ayına kadar huysuz olan günlerden de haberdar olabilirsiniz.

Astro defterinizi kitapçınıza sorabilirsiniz.

Bugünlere dikkat: 3-6 11-13- 16-18- 19-20- 22-26- 29 Nisan.

ASTROGÜNDEM

Merkür-Mars 90'lığı toprak bütünlüğü konularını gündeme getirirken, yürekleri ağızlara getiren gelişmelerin altını çiziyor. Avrupa ülkelerinde yaşanan olaylar karşısında şaşkınlık yaşayabiliriz. Avrupa parlamentolarında Türkiye bolca konuşulabilir. Bir diğer önemli gelişme ise; ABD-Türkiye ilişiklerini düzeltmek için üst üste adımlar atabilir.