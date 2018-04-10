Hepimiz, hayatımızı birleştirdiğimiz kişiyle ömür boyu mutlu olmayı dileriz.

Fakat öyle zamanlar gelir ki; bir şekilde birbirimize hayatı zindan ederiz. Gözümüz körleşir, sorunlar katbekat artmaya devam eder. Gökyüzü birliktelikleri etkisi altına alırken; kimler bu zorlu süreci atlatacak, kimler gökyüzünün etkisine yenilecek merak ediyor musunuz? Gelin hep beraber ideal beraberliğin sırları nelerdir bakalım.

Güvenmek: Sevdiğiniz kişiye güvenin. Güvensizlik varsa mutsuzluk kaçınılmazdır. Önce kendinize, sonra eşinize güvenin ki yaşamınızı çekilmez hale getirmeyin.

Dinlemek ve konuşmak: İyi bir konuşmacı olmak kolaydır ama asıl mesele iyi bir dinleyici olabilmektir.

Dinleme olmadan anlama olmaz. Karşılıklı olarak eşinizle iletişiminizi düzenleyin.

Yıkıcı değil yapıcı olmak: Yaşadığınız sıkıntıları daha da telafi edilemez hale getirmemelisiniz. Evlilik güçlü bir duruş ve onarma ister.

Yapılan hataları sürekli dile getirmekten vazgeçin. Önemli olan hayatı telafi etmektir.

Saygı duymak: Eşinizin geleceğe yönelik hayallerine, sizden farklı olan fikirlerine saygı duyun. Sizin hayattan beklentileriniz olduğu gibi onun da beklentilerinin olması doğal. Ortak hedefler oluşturmaya çalışın, beraber çabalayın.

Birbirinize destek olun.

Sevgiyi göstermek: Sevdiğinizi göstermekten, güzel sözler söylemekten çekinmeyin. Sevgi paylaştıkça çoğalır. Sevginizi dile getirin, hissettirin.

Verdiğiniz sevginin karşılığını almak için acele etmeyin.

Dürüst olmak: Yaptığınız ya da yapmak istediklerinizden dolayı yalana sığınmayın. Dürüst olmak her zaman kazandırır.

Ben dili yerine biz dili kullanmak: Evlilik ayrı ve başka iki hayatın bir araya gelmesidir. Biz dili ile bir olabilirsiniz.

ASTROGÜNDEM

Venüs-Ay Düğümü ilişkisi, din temelinin baskın olduğu ülkeler adına zorlayıcı günleri işaret ediyor. Sosyal medyada ve basında ilginç haberler okuyabiliriz. Yeni kararlar almak için uygun olmayan bugün, elimizden geldiğince rutin hayatımıza devam etmeliyiz. Dikkatli olunması gereken bir gün!