İnsanoğlu içindeki saf duygularla herkesle anlaşmayı başarır ancak öyle burçlar vardır ki çok daha iyi anlaşmayı başarabilmişizdir. Peki sizin en yakın arkadaşlarınızın, dostlarınızın burcu ne? Buyurun size dost bulma rehberi...

Koç: Ateş grubu Koç burçları, kendileri gibi dediğini sakınmayan, aynı gruba mensup Aslan ve Yay burçları ile iyi anlaşır.

Boğa: Toprak grubu sabırsızlığı ile nam salmış Boğa burcu; iç disiplini gelişmiş Başak ve çalışkan Oğlak burcu ile sorunsuz bağ kurar.

İkizler: Hava grubunun asi burcu İkizler, kendi içinde her zaman bir denge kurmayı başarır.

Bu sebeple kendisi gibi iletişime önem veren Terazi ve Kova burcuyla çok iyi anlaşır.

Yengeç: Su grubu, Zodyak'ın en duygusal burcu Yengeç; hassasiyeti her zaman ön planda tutan Akrep ve Balık burçları ile çok iyi anlaşır.

Aslan:

Cesaretin timsali olan ateş grubunun en yakıcı burcu Aslan, genel kültürü yüksek olan Yay ve Koç burçları ile sıkı bir dostluk kurar.

Başak: Toprak grubunun eleştiriyi temsil eden Başak burcu;

Boğa ve Oğlak burçları ile kendini özdeşleştirir.

Terazi: Nezaketi temsil eden Terazi burcu, kendisi gibi güzelliğe önem veren Boğa burcu ve detaycı Başak burcu ile iyi anlaşır.

Akrep: Gizemli yönünü her fırsatta ortaya koyan Akrep burçları; kendisi gibi su grubu olan Balık ve Yengeç burçları ile sağlam bir bağ kurar.

Yay: Felsefi konulara olan ilgilisi ile bilinen Yay burçları; kendisi gibi öğrenmeyi seven Koç ve Aslan burçları ile uzun soluklu bir arkadaşlık kurar.

Oğlak: Toprak grubunun disiplinli, çalışkan burcu Oğlak, düşünceli Boğa burcu ve kendisi gibi çalışkan Başak burcu ile çok iyi anlaşır.

Kova: Zodyak'ta değişimin öncüsü olarak bilinen Kova burçları, kendisi gibi hava grubu olan İkizler ve Terazi burcu ile çok kolay bir şekilde duygusal bağ kurar.

Balık: Zodyak'ın nostaljik burcu Balık, güven duygusunu her şeyin üzerinde tutan Yengeç ve ihtiraslı Akrep burçları ile çok iyi anlaşabilir.





ASTROGÜNDEM

Sel gider kum kalır. Venüs- Chiron 90'lığı estetik ameliyatların riskini ortaya çıkarırken, sağlık sektörü ile ilgili farklı yasalar ortaya çıkabilir. Duygusal dünyamıza çekilmeyi tercih edeceğimiz bugün, sorumluluklarımızı rafa kaldırabiliriz. Özellikle ikili ilişkiler adına zorlayıcı olan bu açı, güç savaşlarına neden olabilir.