Bahar havası hepimizi sarmışken, tatil planları yapmaya da başladık. Dünyayı gezmek, kendi içinizde yenilenmek, sevdiklerinizle keyifli anlar paylaşmak için hepiniz sabırsızlanıyorsunuz. Peki, her burcun kendini iyi hissedeceği, gittiği yerde kendini bulacağı ülkeler olduğunu biliyor musunuz?

KOÇ: Sabırsız ruhunu, içindeki hareketliliği ortaya çıkarabileceğin ülkeler; Fransa, Meksika, Şili.

BOĞA: Sakin yapına hitap eden ülkeler; İrlanda, Avustralya, İsviçre, Slovenya.

İKİZLER: Hareketli metropoller Norveç, İzlanda, Brezilya gibi ülkeler tam da sana göre.

YENGEÇ: Fazla kalabalık olmayan ülkeler; Filipinler, Bahama Adaları, Romanya senin için ideal.

ASLAN: Sana uygun ülkeler; İngiltere, İsviçre, İtalya, Hollanda gibi sosyal yaşamı aktif olan yerler.

BAŞAK: Hindistan, Japonya, İskoçya ve Meksika gibi ülkeler sana hitap edebilir.

TERAZİ: Derin güzellik ve zevk anlayışını besleyeceğin ülkeler; Çin, Malezya, Rusya, Singapur.

AKREP: Gizemli ruhun ve merakını tatmin edeceğin ülkeler; Güney Afrika, Hindistan, Japonya.

YAY: Amerika, Finlandiya, Avustralya, Peru gibi ülkeler felsefi ve mistik olarak seni mutlu edecektir.

OĞLAK: Doğayla baş başa olacağın; Venezüella, Romanya, Avustralya, Yeni Zelanda senin için ideal.

KOVA: Sıra dışı mizacınla bilimi takip edeceğin ülkeler; İsviçre, Norveç, İsveç, Avustralya.

BALIK: Nostaljik ruhuna hitap eden ülkeler; Hindistan, Tibet Mısır.

ASTROGÜNDEM

Şimşek çakmadan gök gürlemez. Venüs- Neptün 60'lığı dünyada mezhep çatışmalarını gündeme getiriyor. Kutsal topraklar için son 30 yılın en önemli zemini oluşabilir. Borsaya kaos hakim olabilir. Yeni bir işe başlamak için uygun olmayan bugün mevcut konumumuzu gözden geçirmeliyiz.