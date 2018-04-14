2018 yılının en renkli, en yüksek ayından geçerken kimin kime ne ima ettiğini anlamakta güçlük çekebilirsiniz.

Peki sinirlenince arkanızı dönüp gittiğiniz kişilerle yeniden yollarınızın kesişeceğini söylesem!

Bugünlerde karşılaşmaların, hiç olmadık barışmaların, birbirini kırıp dökmüş asla yan yana gelmez dediğimiz insanların barışacağını söylüyor gökyüzü.

Şimdi ben size 1977–1984 yılları arasında doğan bazı isimler üzerinden yorumlar yapacağım ama eğer sizin de bu yıllar arasında doğan tanıdıklarınız var ise Pluton'u Terazi demektir. Baskın gezegenlerin öncü burçlarda hareket ettiği bugünlerde gökyüzü, bu yıllar arası doğanların tepkilerini biraz abartılı bulabileceğimizi işaret ediyor. 'Peki yıllara göre ünlüler, hangi konularla konuşulacak?' derseniz işte size tam liste!

1977 doğumlu, Pluton'u Terazi, öz burcu Oğlak olan Ebru Şallı ilişkisi ile yine gündeme gelirken, kapalı kapılar ardında yaşamama kararı alacak. Hem aşk hayatı hem de sosyal medya paylaşımları ile uzun süre konuşulacak güzeller arasında yer alacak.

Pluton'u Terazi, öz burcu Aslan olan 1977 doğumlu Deniz Akkaya keskin çıkışları, yeni projesi ve aşk hayatı ile bir anda gündeme gelebilir diyor gökyüzü.

1979 doğumlu, Pluton'u Terazi, öz burcu Oğlak olan Çağla Şıkel'in farklı projelerini, iddialı açıklamalarını ve yalnız kalbinin sahibini de bulabileceğini işaret ediyor gökyüzü. Çağla Şıkel, önümüzdeki üç yıl içinde bekarlığını bitirecek ünlüler kervanında yer alabilir diyor yıldızlar.

Pluton'u Terazi, öz burcu ateş grubu olan Tülin Şahin, 2018 yılında bekarlığa ara verirken, 'Gözlerimiz onu kiminle görecek?' derseniz hepimizin yakından tanıdığı biri ile yeni bir ilişkiye yelken açabileceğini işaret ediyor gökyüzünün seyri.

Burcu Akrep olan Özge Ulusoy yalnızlığına bir anda son verirken, gökyüzünün ona son 2.5 yıldır yaşattığı kalp kırıklıklarını yok edeceğini, aşk hayatı ile gündeme bir anda oturacağını ve yine kıskançlıklara maruz kalabileceğini de işaret ediyor.

Haritasında bolca ateş elementi olan Didem Soydan, gökyüzünün ateşten gömlek giydiği günlerden geçerken hem sosyal medya paylaşımları ile, hem de özel mesajları ile gündeme gelecek. Aynı zamanda 2018 yılında aşkta yüzü gülmeye başlayan güzeller arasına girecek.





ASTROGÜNDEM

Su testisi su yolunda kırılır. Jüpiter-Plüton 60'lığı Ortadoğu'nun gizli yöneticilerini ortaya çıkarıyor. Etliye sütlüye karışmayan ülkelerin bile sesleri yükseliyor. Ekonomik verilerin değişeceği bugün, önümüzdeki haftanın gündemi de belli olacak. Özellikle yatırım yapan uluslararası firmalar ile ilgili ilginç haberler duyabiliriz.