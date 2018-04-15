İletişimi zorlaştıran, yanına Jüpiter retrosunu da alan Merkür, bugün itibari ile düz seyrine geçiyor. Artık kendimizi toparlamaya başlıyor, ilişkilerimize sahip çıkıyoruz. Nisan ayında gökyüzünün gündemi hiç hız kesmeden devam edecek. Tüm bu süreç içinde neler olacak diye merak ediyorsanız, işte size madde madde yazdım. Bugünden sonra hayatımızı şekillendiriyoruz.

Teknolojik aletlerle ilgili sınavımız bitiyor.

Dağıldığını düşündüğünüz, artık toparlanmaz dediğiniz konular kendiliğinden yola giriyor.

Sabrettiğimiz konuların dönüşlerini almaya başlayacağız.

Ölçüyü kaçırdığımız alışveriş tutkumuzu dizginlemeyi başarıyoruz.

Uyku düzenimiz normale dönüyor.

Ailesi ile sorun yaşayanlar bu olumsuzlukları aşıyor.

Son 1.5 aydır evliliği ile ilgili sorun yaşayanlar, eşlerine son bir şans veriyor.

1984-1989 yılları arasında doğan biriyseniz ve uzun süreli ilişkiniz varsa birlikteliğinizi resmiyete dökebilirsiniz.

1984-1998 yılları arasında doğmuş ve iş yerinde sorun yaşayan biriyseniz, bu sorunları aşabileceksiniz.

1970-1984 yılları arasında doğmuş biriyseniz ve yatırım yapmayı planlıyorsanız, bugünden sonra araştırmalara başlayabilirsiniz.

1960-1961 doğumlu biriyseniz kararlarınızı hayata geçirebilirsiniz.

1950-1959 yılları arasında doğmuş biriyseniz sağlık sorunlarınızı artık çok daha kolay atlatabilirsiniz.

ASTROGÜNDEM

Lades bitti! Mars-Neptün 60'lığı insanların doğa olaylarından dolayı imtihan yaşayabileceğinin altını çiziyor. Güne ait planlarda değişimler ve sorunlar meydana gelebilir. Özellikle teknoloji ile ilgili büyük sorunların altını çizen gökyüzü, bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız olayları da gündeme getirebilir.