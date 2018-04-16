Bugün yeniay gerçekleşiyor

Herkesin enerjisini çok farklı boyutlara taşıyan gökyüzü; birçok kişinin ruhuna şüpheci, kuşkucu, haberci, narsis bir kimlik çizmeyi hedefliyor.

Öncü ve ateş elementinde ruh bulan Yeniay kafaları karıştırırken, her köşe başında yeni bir olayla karşılaşmamıza neden olabilir. Bugün Koç burcunda meydana gelen Yeniay'a, Uranüs de eşlik edecek. Uranüs'ün son derecelerinde gerçekleşecek Yeniay, son yedi senedir belki de son kez Güneş ile birlikte hareket ederken Yeniay'la yenilenecek.

Sebebine gelecek olursak...

Artık Uranüs sabit burç olan toprak burcuna geçmeye hazırlanıyor ve gelecek yıl Güneş yine Koç burcundan geçerken, son yedi yıldır Uranüs'le yaptıklarını bir daha yapamayacak. İşte bu yüzden Uranüs, Güneş ve Ay aynı burçta hizalanıyor ve Merkür de aynı burçta yavaşlıyorsa, bu yüksek günlerde gökyüzünün kerameti kimleri kerevetine çıkaracak kimleri tarumar edecek göreceğiz.

Son yedi yıldır bilfiil uğraştığımız, anlamaya çalıştığımız, hizmet ettiğimiz konulara artık farklı kapılar açılıyor.

Eğer son yedi yıldır ikili ilişkilerde kafanız karışıksa, bu döngüde bazı çözülmeler yaşayabilirsiniz. Emek verdiğiniz, sizin olsun diye türlü mücadeleye girdiğiniz tüm ikili ilişkileri bir kez daha sorgulama ve inceleme imkanı bulacaksınız.

2017 yılında evlenen ya da belli bir boyuta taşınan uzun vadeli ilişkiler için de gündem değişebilir. Hiç olmadık yerden hiç olmadık bir şekilde, geçmiş ilişkileriniz önünüze gelebilir.

Bir bakmışsınız aynı binada çalışmaya ya da aynı sitede oturmaya başlamışsınız… Hayat sürprizlere gebe, evet doğru ancak bu süreç çok farklı deneyimleri de tattıracak. Uranüs'ün etkisi ve Merkür'ün Koç burcundaki geri hareketine son verirken yavaşlaması tüm bu gelişmelerin kuvvetini artırırken, iletişimi de odak noktası yapacak.

Evlilerin arasını düzeltecek, sevgilileri yakınlaştıracak.

Ayrılanları barıştıracak.

Kıskananların gündemini değiştirecek.

Bahar yorgunluğu herkesi saracak.

Beklemediğimiz yerden haber gelecek.

Ailedekilerle çekişmeler rutine girecek.

Aile içinde meydana gelen kıskançlıklar ve para dengesi sonuca kavuşacak.

ASTROGÜNDEM

Merkür-Venüs 90'lığı, İran gibi dini rejimle yönetilen bir ülkenin farklı konularla gündeme geleceğini işaret ediyor.

Bugünlerde marjinal haberler duyabilir, daha önce şahit olmadığımız olaylara tanıklık edebiliriz.

Merkür, 21 gün aradan sonra Koç burcunda düz seyrine giriyor.

Bekleyişin yerine hareketlilik geliyor.