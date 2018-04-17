Öncü burçların 2018 yılında gökyüzüne hakim olduğunu artık bilmeyenimiz yoktur.

Baskın, istikrarlı, güven arayan, sorgulatan, öğreten ve zamanı boşa harcatmayan gökyüzü, bu yıl uzun bir aradan sonra Chiron'u da öncü burçta eşlik etmeye hazırlıyor. Nisan ayının ne kadar şenlikli geçeceğini vurgulamaya çalışıyorum. Jenerasyon gezegenleri geri hareket etmeye başladı. İyicil gezegenler de bu maceraya bir süre önce dahil olmuştu. Şimdi ise şifacı ve motivasyon gücü ile bilinen Chiron, burç değiştiriyor. Bugünden itibaren Chiron, Koç burcuna geçiyor.

2027 yılına kadar da bu burçta kalacak. Eylül ayında retro yaparak bir süreliğine Balık burcuna geri dönerken son hamlelerini bu evrede gösterecek. Ve kalıcı olarak artık Şubat 2019'undan itibaren öncü burçta yerini alacak.

Chiron, öncü burç Koç'ta yerini alırken özgürlük alanını genişletmek isteyecek.

Koç burcunun öncü etkilerini, bireysel çıkışlarını, aceleci yanlarını, şifacı ve toparlayıcı yanını da vurgulayacak.

Kimliğimizi, kendimizi, benliğimizi bulmak adına, fırsatları ayağımıza kadar getirecek.

Sizin anlayacağınız, devlerin aşkı ya da devlerin mücadelesi başlıyor. Olmazların olduğu bir yüzyıldan geçerken, öncülerin bu yüzyılı büyütmek için verdiği mücadele adeta bir ergen tavrına dönecek.

Chiron bize sıkıntı veren, hatta acı veren konular ile nasıl baş etmemiz gerektiğini gösterir.

Hazımsızlık duygusunu da ortaya çıkarttığı için içimizde saklı kalan yaraları, sırları da temsil eder. Bu yüzden önce çevremizdeki kişilerin yaralarını sarmak, insanların benzer problemlerinin olduğunu fark etmek, yalnız olmadığımız fikrini de bizlere göstermek gibi öğretici yanlara sahiptir. Bunların yanında empati kurma duygumuzu geliştirir. Başkalarına önem vermek, yardım etmek için de farkındalık geliştirilmesini sağlar.

Duyarlı ol ki, sen de şifayı yakalayabilesin anlamını taşır aslında.

Chiron-Koç, aslında yenidünya düzeninde önemli dönüşümlerden geçmemiz gerektiğini işaret ediyor.

Peki, toplumlarda neyi ifade ediyor?

Dünyada yeni hükümetlerin oluşumu

Kadın ve çocuk hakları

Bağımlılıklar ve sağlık reformu

Üniversiteler

Avrupa Birliği

İnsan Hakları Mahkemesi

Sivil toplum örgütleri

Merkez Bankası

Tarikatlar, örgütler



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ASTROGÜNDEM

Bazen en iyi seçim vazgeçmektir.

Venüs-Jüpiter karşıtlığı aile şirketlerinin marka iş birliklerini gündeme getirirken, ilginç detaylar ortaya çıkabilir. Sosyal hayatta sakinliğin hakim olacağı bugün, geçmişe dair sorunlar çözümleri ile beraber tekrar gündeme gelebilir. Şansımızı zorlamamız gereken bugün, karşımıza çıkan fırsatları çok iyi değerlendirmeliyiz.