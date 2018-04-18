Satürn, Oğlak burcunun yönetici gezegenidir. Satürn, Oğlak burcunda misafir olmaktan son derece memnundur.

Ve geri hareketinde de oldukça rahattır. Bu süreçte özellikle değineceği konular arasında mirastan faydalanan, hazır yiyen insanları köşeye sıkıştırmak olacak.

Eğer emek veriyorsanız, işinizi şansa bırakmıyorsanız, çabanızı kaderinize bağlı kıldıysanız ve çalışkansanız, işinizi seviyorsanız; işte bu retro avantajınıza olacak.

Disiplin gezegeni Satürn, altıncı evde geri giderken iş ve sağlık konularını da yakından ilgilendiriyor. Satürn, beklenmedik birtakım kişilerde ani sağlık sorunlarını gündeme getirebilir.

Daha da detaya inecek olursak, Natal haritasında Oğlak ağırlıklı olan kişilerin ve kurumların deneyimleri her zamankinden farklı olabilir. Satürn sağlık konularında neyi özelikle yaygınlaştıracak diyecek olursanız; damar, kan değerleri ve kist ile ilgili konular artabilir diyor.

Toprak burcunda hareket eden Satürn çoğalmayı da temsil ediyor.

Bu da çocuk sahibi olmak isteyenlerin gündeme geleceğini işaret ediyor.

Aynı zamanda hizmet sektörünü de etkisi altına alacak olan Satürn, ağır sanayi ve kurumsal firmaları ilgilendiren konulara da vurgu yapıyor.

Bu sektörlerde çalışan insanların sağlık sorunlarını da gündeme getirirken, sağlık koşulları ve hijyen alt yapılı üretim tesislerinde de birtakım sorunlar ortaya çıkabilir.

Yaşanacak tüm bu olaylar aslında şerlerin hayra dönüşümü olarak yorumlanmalı. Çünkü disiplin gezegeni Satürn, aslında toplumsal bir düzenlemeyi de beraberinde getirecek.



Yeni bir işe ya da oluşuma girişmeden önce güven sorgulayın.

Borçlarınızı yapılandırmak ve sorumluluk almak için önemli bir süreçtir.

Yaratıcı becerilerinizi üretken bir hale getirebilirsiniz.

İnsanlar hakkında peşin yargıları bir kenara bırakabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Öğrenme, araştırma ve kendini geliştirmek için ideal dönemdir.

Arkadaşlar, gruplar, başkaları ile kurduğumuz tüm ağlar paylaşıma açık olacak.

Çevre kirliliği bu dönem artarken alerjiye dikkat!

İdeal ilişkiler adına ciddi birliktelikler için son hamle zaafları ortaya çıkarabilir; son karar sizin elinizde olacak.

Ebeveynlerimize sorumluluklarımız artabilir.

Eski sağlık sorunları gündeme gelebilir.

ASTROGÜNDEM

Kaçan balık büyük olur! Güneş-Uranüs kavuşumu tıp dünyasında önemli bir buluşun habercisi olabilir. Dünyada kan yoluyla bulaşan hastalıklar yeniden gündeme gelebilir. Sosyal hayatımızda yeni bir işe başlamak için uygun olmayan bugünde, dinleyici ve araştırmacı olarak kalmak, tarafsız yönümüzü ortaya çıkaracak. Kısa süreli kaoslar yaşayabiliriz.