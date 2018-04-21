Gelin bugün sevdikleriniz ve doğrularınız için nelere göğüs gerdiğinizi, kimlere kendinizden önce kol kanat gerdiğinizi bir konuşalım. 2012'den bu yana değişen gezegenimizin atmosferinin artık çok farklı olduğunu kabul edelim. Ve kendinize nerelerde haksızlık yaptığınızı bir düşünelim. Birbirimizin enerjisini tüketme kelimesinin demode olduğu, hatta bir tık ileri giderek insanların birbirini özellikle mutsuz etmek adına hareket ettiği bu zamanlarda böyle kişilere fırsat vermemeniz gerektiğini belirtmek isterim. Çünkü gökyüzünde er meydanı kurulurken, kurunun yanında yaş da yanmasın! Yanmasın yanmamasına da; gördüklerimizden, bildiklerimizden sorumlu olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Retroların sayesinde hasetlerin bir bir ortaya döküleceği bu dönemde; safları sıklaştırıp dostluklarınıza, düzeninize, işinize sımsıkı sarılmanızı tavsiye ederim. Koç burçları ve Boğa burçları sözüm en çok size! Bir anda tüm doğrularınız değişebilir, bambaşka kararlar alabilirsiniz. 1970– 1979 yılları arası doğanlar ise bu haftanın gündeminde! Peki, ünlüler dünyasını, burçları ve yılları üzerinden araştırınca neler göreeceğiz?

Gökyüzünün radarına ilk önce takılanlarda; 1972 doğumlu, Boğa burcu, pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın var. Önümüzdeki günlerde haklı açıklamaları ve yaptıkları ile bomba etkisi yaratacak ünlü sanatçının, küs olduğu isimlerle de yan yana gelebileceğini işaret ediyor gökyüzü.

1979 doğumlu Koç burcu Bengü, ilişkisi ve evlilik hazırlığı derken, hiç görmediğimiz söz düellolarının arasında kalabilir diyor Uranüs!

1975 doğumlu Boğa burcu Ziynet Sali'nin natal haritasında yok yok diyor gökyüzü! Aşkı ve işleri eş zamanlı ön plana çıkarken Güneş Boğa seyri, güzel sanatçının söylemediği sözlerin yazılıp çizilebileceğine işaret ediyor.

1978 doğumlu Ece Erken için her şey yeniden başlayacak ve farklı kararlar alırken sevenlerini de çok mutlu edecek. Gökyüzünün, tüm Boğa burçlarını 2018 yılında önce mutlu etmek, sonra evlendirmek istediğini göz önünde bulundurursak; yılın gelinleri arasına girebilir.







ASTROGÜNDEM

Güneş-Neptün 45'liği ve bir yandan da Ay-Yengeç seyri, Türkiye'nin önde gelen şehirlerinde yaşanabilecek eş zamanlı elektrik ve internet kesintileri farklı spekülasyonların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bugün bilginin doğruluğunu araştırmadan hareket etmeyin.