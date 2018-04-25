Gökyüzünün aşk gezegeni olarak bilinen Venüs, dün itibariyle hava grubu olan İkizler burcunda hareket etmeye başladı. Bir tarafta aşk, diğer tarafta mantığın olduğu bu gökyüzü hareketi ortalığı kısa bir süre karıştırmaya hazırlanıyor.

Temeli sağlam olmayan ilişkiler bu dönemde sorunlar yaşarken 1970–1975 yılları arasında doğmuş ve evli olanlara daha çok baskı yaparken, onlara buradan seslenmek istiyorum. Gökyüzü farklı bir duyguyla size doğru yaklaşırken sakın ola bu döngüde evliliğinizi masaya yatırmayın.



GÜVEN, SADAKAT, SABIR!

Venüs'ün İkizler burcundaki hareketi samimi olmayan birlikteliklere vurgu yaparken, geçici hevesleri de odak noktamız haline getirecek. Yeni tanışacağımız kişilerden hızlıca etkilenirken, aynı hızda uzaklaşabiliriz. Daha önce sadakat ve güven ile sınanan evlilikler ve ilişkiler bu süreçte tekrar ağır sınavlar verebilir.

Uzun zamandır kapalı olan gözler, gerçekleri daha iyi görmeye başlayacak.

Seven, kıskançlık duygusunu doruklarda yaşarken, sevilenin vefasızlığı ise üzebilir.

Tüm bu süreçte sabrımızı zorlayan olaylara şahit olurken, hatta yaşarken; mantığımızla yol bulmaya çalışacağız. Gönül kapılarımızı zorlayacak olan bu gökyüzü olayı ciddiyetini kaybeden aşkları da hedefine alacak. Ancak bu demek değildir ki yalnızca göze hitap etmek yetecek; aksine iletişimin öne çıkacağı bugünlerde kurtarıcı olan yine akıl olacak!

Ülkeler arası ilişki yürütenleri ve kültür farklılıkları olan ilişkilere ya şekil verecek ya da ilişkiyi bozacak. Kısacası Venüs'ün İkizler burcundaki seyrinde herkes sevilmek ve ikna edilmek isteyecek. Gökyüzünün iyicil gezegeni hepimizin elinden tutarken, 1984-1989 yılları arasında doğmuş biriyseniz ve İkizler, Yay, Başak ve Balık burcuysanız sürprizlere hazır olun.

Kalbinizi ısıtacak duyguların içinde kendinizi bulabilirsiniz. 2018 yılının sizin için güzel planları olduğunu Venüs döngüsünde görebilirsiniz. Öyle ki güzelliğin, sempatinin, zekanın ön plana çıkacağı bu süreçte şansınız oldukça yüksek. 1970- 1984 doğumlu ve evli değişken burçlar, evliliklerindeki veya ilişkilerindeki problemleri yeni kararlarla çözmeye çalışacaklar.

Gökyüzünün bugünlerde bu kadar hiddetliyken ya çözüm üret ya da bırak git hissini vereceğini unutmayın.



ASTROGÜNDEM

Vefa çok ağır bir yüktür. Venüs-Chiron 60'lığı aşkta kaybedenlere şans getiriyor. Ayrılan çiftler barışabilir, imkansız gibi görünen ilişkiler yeniden bir araya gelebilir. Aşk ve güzellik gezegeni Venüs, bugünden itibaren İkizler burcunda hareket etmeye başlıyor. Dünyadaki popüler liderlerin ilişkileri veya evlilikleri de bu süreçte mercek altına alınabilir.