Gökyüzü en yoğun gündemini yaşarken, adeta düşüncelerimizi de revizyondan geçirmeye başladı. Disiplin gezegeni Satürn'ün retrosuna eşlik eden Plüton retrosu da toprak grubu burcunda hareket ediyor. Bu süreçte; kim kimin dostu, kim kimin düşmanı anlamak her zamankinden daha zor olacak. Vazgeçmenin mümkün olmayacağı bu süreçte kendimize ev bildiğimiz kalpleri kaybetmemek, kırmamak için elimizden geleni yaparken bir taraftan da sınanmaya devam edeceğiz. Her iki gezegenin de öncü burçta geri hareket etmesi, şans gezegeni Jüpiter retrosunun destek çıkması; gökyüzünün yüksek günlere gebe duygularının her zamankinden daha ağır olduğunu işaret ediyor. Bir taraftan düzenimizi koruma içgüdüsüne girmemize sebep olurken, bir taraftan da değişiklik ihtiyacımızı artıracak. Oğlak burcunun toparlayıcılığını, yeteneğini ve çalışkanlığını üzerimizde hissederken; hem ilişkimizde, hem de sosyal hayatımızda ön planda olmak isteyeceğiz. Bu sürecin zor olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yılmayan, sabreden, karşısındaki kişiyi anlamaya çalışan herkes kazanan tarafta yer alacak; özellikle de ikili ilişkilerde… Gelin hep beraber bu uzun süreçte ikili ilişkilerde neler yaşanacağına bakalım...

Samimiyet her zaman olduğundan daha çok ön plana çıkarken, birlikteliklerde dürüst davranmanın hiç de zor olmadığını göreceğiz.

Uzun süredir devam eden, heyecanını kaybeden birliktelikler ani sonlar yaşayabilir.

Evliliğinde sorun olan ancak bunu dile getirmeyen çiftler ortak kararlar alabilir.

Uzun süredir platonik aşk yaşayanlar, gökyüzünün verdiği cesaretle kalplerinden geçeni dile getirebilirler.

Bir süre önce eski sevgilisinden ayrılmış olanlar, son şanslarını denemek isteyebilirler.

1970-1984 doğumlu ve evli olan çiftler, bu süreçte ebeveyn olacaklarını öğrenebilir.

1984-1998 yılları arasında doğan ve Temmuz-Ağustos aylarında nişan ya da düğün düşünen çiftler zor sınavlardan geçebilir.

1985-1989 yılları arasında doğan ve yeni bir ilişkiye başlayan çiftler, geçmişleri ile ilgili sorun yaşayabilir. Hayatımızın yedi yıllık yeni döngüsüne yavaş yavaş geçerken, geçmişten gelen sorunları arkamızda bıraktığımız sürece yaşamımızda yeni bir sayfa açmak hiç de zor olmayacak. Değişime direnen, emek vermeden kazanmak isteyen, sabır göstermek yerine fevri davranmayı tercih eden herkesi bir kenara ayıracağını işaret eden gökyüzü, kısa vadede kaybedenleri de ilan edecek.





ASTROGÜNDEM

Bir tepe yıkılır, bir dere dolar. Mars-Plüton kavuşumu ani kayıpları gündeme getirirken, siyasette yeri yerinden oynatacak açıklamaların yanı sıra dünyanın yine bizi konuşacağını işaret ediyor. ABD'de büyük olaylar olabileceğini iddia eden bir kavuşum var bugün gökyüzünde. Ticarette gündem değişebilir. Alışkanlıklarımızdan kurtulmak için güzel bir gün!