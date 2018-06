Herkesi düşünmeye davet eden bugünde bilginin ve yorumların üst üste gelmesiyle kimin ne dediğini duymak zor olacak. 2018 yılının ikinci yarısının kimsenin eline su dökemez dediği günlerden geçerken olayları ve insanların tutumlarını anlamakta güçlük çekebiliriz. Bugünleri kitabımda size bir yıl önce yazmıştım. Yüksek konuşmalar günün geneline hakim olurken artık kimsenin aynı kalmak istemediğini fark edeceğiz. Tepeden tırnağa değişimi destekleyen 2018 yılı, yarım kalan hesaplaşmaları da bu tarihten itibaren kapatıyor olacak. Peki gökyüzü bize neyi anlatmaya çalışıyor derseniz; toplumlara kaygıyla hareket etmeyin, sakin olun demek istiyor.

Zorlayan gezegen Satürn'le duygularımızı yöneten Ay'ın aynı burçta hareket etmesini, yaşanan bu sürece referans olarak alabiliriz.

Kirli Dolunay'ın etkisi de gökyüzünde yerini alırken yeryüzündeki kirleri de ortaya çıkaracak. Bu durumdan ilk nasiplenenin ise medya olacağını işaret ediyor gökyüzü. Türkiye'nin her köşesi siyasetle çalkalanırken her türlü görüş açık açık yazılıp çizilecek. Gökyüzüne göre Türkiye için her şey yeni başlıyor.

Değişiyor yenileniyor, en önemlisi de yol almak için kolları sıvıyor diyor gezegenlerin seyri.

Tabii bunu bugünlerdeki karışıklıkla anlamak mümkün olmayabilir. Temmuz ve Kasım aylarında yıldızların ne demek istediğini daha net anlayacağız.

Gezegenlerin hızının yeryüzüne kafa tuttuğunu sadece siyasetten değil doğa olaylarından da anlayabilirsiniz.

Doğanın heybeti karşısında insanoğlunun acizliğine tanıklık edeceğiz. Nisan ayından bu zamana altını çizmeye çalıştığım yanardağlar, seller, depremler dünyanın dört bir yanında gündeme gelebilir. Haziran'ın ilk günlerinde yanardağların aktif olduğunu duyduk, gördük.

Şimdi ise Plüton- Güneş karşıtlığı tropikal adaları, denizleri gündeme taşıyabilir.

Peki, gündelik hayatta nelere dikkat etmek gerekir derseniz bilginin gerçekliğini araştırmadan sakın çıkarım yapmayın derim.





ASTROGÜNDEM

Venüs-Jüpiter 90'lığı talihini zorlayan, şansına güvenen insanları gündem yapıyor. Abartılı, sert konuşmalar günün gündemini oluştururken, yanlışlar da ortaya çıkabilir. Dış siyaset bugün gündemden hiç düşmezken, herkesin dikkatini çeken açıklamalar yapılabilir. Türkiye ve ABD için büyük günler devam ediyor diyor Dolunay!