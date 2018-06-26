Akıllara ziyan etkiler bırakacak bir Dolunay ile karşı karşıyayız. Bu yazının geçmiş ve gelecek birkaç senemize referans olduğunu ve olacağını belirtmeliyim. 2016 yılında ilki gerçekleşen Kirli Dolunay; Temmuz ayında Türkiye'yi yakından ilgilendirmişti. 2017'nin Haziran ayında gerçekleşen Oğlak burcundaki Kirli Dolunay; dünyayı ve Ortadoğu'yu yakından ilgilendirmişti.

Özellikle Amerika'da büyük dalgalanmalar başlatmıştı.

Diğerleri ile benzer homojeni olan 2018'in üçüncü Kirli Dolunay'ının bir farkı var; Satürn ile yakın temasta olması. Satürn'ün Oğlak burcuna geçmesiyle birlikte yerküreye bıraktığı heybetli etkileri her koşulda sizlerle paylaşıyorum.

Şimdi ise birlikte hareket edecekler.

Bu yüzden Türkiye'yi yakından ilgilendireceğini de ayrıca belirtmeliyim.

Peki, Kirli Dolunay ne zaman gerçekleşiyor?

28 Haziran'da sabah 07.53, 6 derece Oğlak burcunda gerçekleşecek.

Güneş'in Yengeç burcunda Dolunay'a ışık tutması, 27 Haziran'la birlikte Türkiye gündemine dikkat çekecek. Açıklamalara, istifalara, uzun yıllar tarihe not düşecek olayların yaşanabileceğini işaret ediyor bu Dolunay. Aklınıza olumsuz şeyler gelmesin; yeni bir döngünün başlayacağını ve yeni bir açılımın oluşacağını düşünün. Değişmez, olmaz gibi gördüğünüz kalıplaşmış konuların dönüşebileceğine tanıklık edeceğiz. Bugünlerde, beklemediğimiz kişilerden beklemediğimiz çıkışlar görebiliriz.

Peki, Kirli Dolunay'ın Satürn ile karşıtlık yapması neleri etkilelecek?

Başta aile şirketlerini ve yöneticilerini gündemden düşürmeyeceğini işaret ediyor.

İklimsel ve küresel konuları yakından takip edeceğimizi vurguluyor.

BM'i, Dünya Ekonomi Zirvesi'ni, Güney Afrika'yı etkiliyor.

Avrupa'nın yeni krizlerle karşı karşıya kalabileceğinin sinyallerini veriyor.

Ülkelerarası oluşan krizler yüzünden anlaşmaların bozulabileceğinin vurguluyor.

Bu Dolunay, İran ve ABD mücadelesinin başka boyut kazanacağını da gösteriyor bizlere.



ASTROGÜNDEM

Yiğitlik, intikam almak değildir. Mars, Kova burcunda geri gitmeye hazırlanırken dünya liderleri kafa kafaya geliyor. Herkes tarafından 'Yıkılmaz, bitmez' denen, ekonomiye yön verdiği düşünülen ABD, İngiltere gibi ülkelerin liderleri ile ilgili spekülasyonlar medyanın gündeminde olabilir. İngiltere Kraliyet Ailesi için zor bir gün.