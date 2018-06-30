İletişimi, zekayı, anlaşılmayı ve kendini ifade etmeyi, doğruyu, yanlışı temsil eden Merkür, dün itibari ile cesareti ve gösterişi ile bilinen Aslan burcuna geçiş yaptı. Gerçekleri tüm çıplaklığı ile gözler önüne sermeyi planlayan Merkür, diğer gezegenlerin etkisi ile de çok daha sert ve değişken olacak. Sabit bir burçta hareket edecek olması mizacını değiştireceğini işaret ederken, kim, kimin hakkını yedi, kim kötülüğe seyirci kaldı; hepsi ortaya çıkacak. Yaşadığımız sorunların nedenlerini ve çözümlerini göstermeyi kendisine görev bilen Merkür seyre dalanları da uyaracak. Bu süreçte Yeşilçam filmlerini aratmayacak anlar yaşanırken, kendi hayatlarımızın kahramanı olmaktan da geri kalmayacağız.

Gösterişi seven Aslan burcunun ruhu ile mücadele edecek olan Merkür, ego savaşlarını başlatacak. Merkür'ün Aslan burcundaki seyri, kendi hikayemizi yazmamız için bize şans verecek. Yeni başlangıçlara adım atmaya cesareti olmayanlara cahil cesareti verirken, kendisini değil de egosunu besleyenlerin ise önüne sert duvarlar örecek. Bu süreçte nereden geldiği belli olmayan özgüven patlamaları ikili ilişkilere hasar verebilir. Özellikle son iki yıldır sevgili ya da nişanlı olan çiftler arasında evlilik üzerine sorunlar yaşanabilir. Evliliğinin yedinci yılını dolduran çiftleri, geçmişe yönelik sınavlara tabi tutulabilir.

Burçlara etkisi ise şöyle:

Koç: Kendini daha iyi ifade edeceğin bir süreç yaşayacaksın.

Boğa: Evlilik kararı alabilirsin.

İkizler: Daha önce bulunmadığın çevrelerde bulunacaksın.

Yengeç: Statü sahibi kişilerle diyaloğun artacak.

Aslan: Aşk hayatın ön planda olacak.

Başak: Değişimlerden çekinmeyeceksin.

Terazi: Değişimi hayatının her alanına yansıtacaksın.

Akrep: Çevrendekilere ikinci bir şans vereceksin.

Yay: Yurt dışına tatile gidebilirsin.

Oğlak: Yatırımlar yapacaksın.

Kova: Duygusal değişimler yaşabilirsin.

Balık: Mirasla ilgili sorunların çözülecek.



ASTROGÜNDEM

Korkaklık, kötü beslenmenin bir sonucudur. Merkür-Uranüs 90'lığı; teknolojinin avantaj mı yoksa bela mı olduğuna şahitlik edeceğimiz olaylar yaşayacağımızı işaret ediyor. Yeni enerji kaynakları dünya gündeminde yerini alırken, nükleer santraller ile ilgili protestolar olabilir. Kişisel hayatlarımızda ise teknolojinin azizliğine uğrayabiliriz.