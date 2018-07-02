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ZEYNEP TURAN
02 Temmuz 2018, Pazartesi ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Temmuz’da burçları neler beklıyor?

Bol tutulmalı ayında burçları nelerin beklediğini merak ediyor musunuz?
Hangi burcun yüzü gülecek, kim üzülecek, kim şaşıracak derseniz; işte Temmuz ayının enleri…
Koç: Temmuz ayının aşka yüzü en çok gülen, evliliğe adım adım en çok yaklaşan burçları arasında sen varsın. Kaderin sana güzel sürprizleri var.
Boğa: Temmuz ayının en değişen burcu sen olacaksın.
Kendini baştan ayağa yenilemekle kalmayacak, değişimini gözler önüne de sereceksin. Hem iletişim evini, hem de aile evini bu dönem yoğun günler bekliyor.
İkizler: Temmuz ayının şansını en zorlayanı sensin. Gökyüzünün baş döndürücü gücünü hayatının her alanında hissedecek ve yaşayacaksın. Ateş burcundan kişilerle iletişimin varsa bu ay dikkatli olmalısın.
Yengeç: Ayın en dikkat çekeni ve havalısı sen olacaksın.
Senden kimse gözlerini alamazken, herkesten farklı olduğunu bir kez daha ortaya koyacaksın. Vazgeçemediğin her konuda yaşam sana sürprizler getiriyor.
Aslan: Bu ay geçmişe en çok takılı kalan sen olacaksın.
Geçmiş anılarını hatırlatacak olaylar yaşarken bir kez daha güçlü olanın kendin olduğunu anlayacaksın.
Başak: Temmuz ayının en çapkın, en aşkı arayan burcu sensin. Çevrendeki kişilerin vazgeçilmezi olacaksın.
Terazi: Temmuz ayının en mutlusu sen olacaksın. Uzun zamandır üzerinde olan yorgunluğu atacaksın. Bu ay senin için bembeyaz bir sayfa. Ayın ilk günlerinde kendini tatlı bir koşuşturmanın içerisinde bulabilirsin.
Akrep: Temmuz ayının en zengini, en kazançlısı sen olacaksın.
Gönül zenginliğinin yanına maddi kaynaklarının artışını da ekleyecek, hedeflerine bir adım daha yaklaşacaksın.
Yay: Temmuz ayının en dik başlısı, bildiğinden şaşmayanı, kafa tutanı sen olacaksın. Güneş tutulması; çalışma hayatında sert etkiler barındırıyor; bazı kişilerle anlaşmazlıklar yaşayabilirsin.
Oğlak: Temmuz ayının en huzurlususun. 27 Temmuz'da gerçekleşecek Ay tutulması, aile konularını merkezine alıyor. Senden küçük kardeşlerin varsa onların gelecekle ilgili endişelerine destek olacağına işaret ediyor.
Kova: Bu ay sorgulayıcı yönün canını sıkanları, arkandan konuşanları görmezden gelecek; onlara sıkı bir ders vereceksin.
Güneş tutulması; aile, başkalarını memnun etme, özgüven konularında abartılı davranabileceğini vurguluyor.
Balık: Temmuz ayının en çalışkanı sensin.
Dünyanı çalışarak değiştirecek, hayata karşı beklentilerini daha yükselteceksin.

ASTROGÜNDEM
İnsanlar kaderleri yüzünden değil, seçimleri yüzünden mutsuz olurlar. Venüs-Satürn mücadelesi, aile şirketleri olan ve siyasetle ilgilenen kişileri yakından etkiliyor. Bugün itibari ile inşaat ve turizm sektörü hareketleniyor. Kişisel hayatımızda ise duygularımızla karar vermeyi tercih ederken, taraflı olmakla suçlanabiliriz.

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