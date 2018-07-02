Bol tutulmalı Temmuz ayında burçları nelerin beklediğini merak ediyor musunuz?

Hangi burcun yüzü gülecek, kim üzülecek, kim şaşıracak derseniz; işte Temmuz ayının enleri…

Koç: Temmuz ayının aşka yüzü en çok gülen, evliliğe adım adım en çok yaklaşan burçları arasında sen varsın. Kaderin sana güzel sürprizleri var.

Boğa: Temmuz ayının en değişen burcu sen olacaksın.

Kendini baştan ayağa yenilemekle kalmayacak, değişimini gözler önüne de sereceksin. Hem iletişim evini, hem de aile evini bu dönem yoğun günler bekliyor.

İkizler: Temmuz ayının şansını en zorlayanı sensin. Gökyüzünün baş döndürücü gücünü hayatının her alanında hissedecek ve yaşayacaksın. Ateş burcundan kişilerle iletişimin varsa bu ay dikkatli olmalısın.

Yengeç: Ayın en dikkat çekeni ve havalısı sen olacaksın.

Senden kimse gözlerini alamazken, herkesten farklı olduğunu bir kez daha ortaya koyacaksın. Vazgeçemediğin her konuda yaşam sana sürprizler getiriyor.

Aslan: Bu ay geçmişe en çok takılı kalan sen olacaksın.

Geçmiş anılarını hatırlatacak olaylar yaşarken bir kez daha güçlü olanın kendin olduğunu anlayacaksın.

Başak: Temmuz ayının en çapkın, en aşkı arayan burcu sensin. Çevrendeki kişilerin vazgeçilmezi olacaksın.

Terazi: Temmuz ayının en mutlusu sen olacaksın. Uzun zamandır üzerinde olan yorgunluğu atacaksın. Bu ay senin için bembeyaz bir sayfa. Ayın ilk günlerinde kendini tatlı bir koşuşturmanın içerisinde bulabilirsin.

Akrep: Temmuz ayının en zengini, en kazançlısı sen olacaksın.

Gönül zenginliğinin yanına maddi kaynaklarının artışını da ekleyecek, hedeflerine bir adım daha yaklaşacaksın.

Yay: Temmuz ayının en dik başlısı, bildiğinden şaşmayanı, kafa tutanı sen olacaksın. Güneş tutulması; çalışma hayatında sert etkiler barındırıyor; bazı kişilerle anlaşmazlıklar yaşayabilirsin.

Oğlak: Temmuz ayının en huzurlususun. 27 Temmuz'da gerçekleşecek Ay tutulması, aile konularını merkezine alıyor. Senden küçük kardeşlerin varsa onların gelecekle ilgili endişelerine destek olacağına işaret ediyor.

Kova: Bu ay sorgulayıcı yönün canını sıkanları, arkandan konuşanları görmezden gelecek; onlara sıkı bir ders vereceksin.

Güneş tutulması; aile, başkalarını memnun etme, özgüven konularında abartılı davranabileceğini vurguluyor.

Balık: Temmuz ayının en çalışkanı sensin.

Dünyanı çalışarak değiştirecek, hayata karşı beklentilerini daha yükselteceksin.



ASTROGÜNDEM

İnsanlar kaderleri yüzünden değil, seçimleri yüzünden mutsuz olurlar. Venüs-Satürn mücadelesi, aile şirketleri olan ve siyasetle ilgilenen kişileri yakından etkiliyor. Bugün itibari ile inşaat ve turizm sektörü hareketleniyor. Kişisel hayatımızda ise duygularımızla karar vermeyi tercih ederken, taraflı olmakla suçlanabiliriz.