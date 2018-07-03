Hepimizi Haziran ayında derin düşüncelere salan gökyüzü, bu ay ruhlarımızı yenileyecek. Uzun zamandır zarar ziyandan başka hiçbir şey hissetmeyen hayatlara güneş gibi doğacak gezegenler adeta ilişkileri desteklerken, küslere de şans verecek. Yenilenemiyorsanız kenara çekilin diyor Temmuz tutulmaları!



GIDENLER DÖNECEK

Bu ay, reşitliğini ilan eden 2018 yılının en önemli iki tutulması gerçekleşecek. Bu durum karşısında yıkılan umutları bir kenara not ederken, yeniden doğan umutları da konuşacağız.

İçimizin anlamsız bir sevinçle dolduğunu, sevmenin aslında çok hızlı gelişecek bir eylem olduğunu göreceğiz.

13 Temmuz'da gerçekleşecek tutulma belki hayatlarımızda bir anda çiçek açtırmayacak ancak çiçeklerin bir gün açacağının umudunu ekecek yüreklere.

Gidenlerin döndüğünü, yaşanan bazı anların tekrarının olmadığını, ağlayanın malının gülene yar olmadığını bir kez daha göreceğiz. Kader hayatın kulağına eğilip bir şeyler fısıldarken sevapların da sayısı artacak.

'Öyle kolay değil' dediğinizi, uzun zamandır kaygılardan beslenen kalbinize umut fısıldamanın ne denli zor olduğunu biliyorum.

Ama bunu bana söyleten Güneş Tutulmasını şimdiden ajandanıza kaydedin ve o günler kapınıza geldiğinde sizi üzecek tüm duyguların dağılacağını bilin. Demek istiyorum ki gardınızı indirin. Yaşamı temsil eden Güneş, canlılara sevmeyi hatırlatacak.

Aşkın ayında hayatın neresinde olursanız olun sevme zamanı diyor günler.



YENI ADIMLAR ATIN

27 Temmuz'da ise Ay tutulurken kalbinizde geçmişe dönmeyin ve onu gelecekle doldurmak için yer açın. Yanılmaktan, yanlış yapmaktan kısıtladığınız kalbinizi gelin 27 Temmuz'da özgür bırakın.

Temmuz ayında Güneş ve Ay birbirlerine aşklarını yansıtırken (tutulurken) ateşle oynayanları yakacağını bilin. Bilin ki kendi içinizdeki gülleri soldurmayın derim.





ASTROGÜNDEM

Merkür-Ay Düğümü kavuşumu zekasıyla fark yaratan bilim insanlarının konuşulacağını işaret ediyor. Bugünden itibaren eğitim sistemini yakından ilgilendiren gelişmelerin yaşanacağı günler başlıyor. Güneş tutulmasına 10 gün kalmışken hiçbir kurumun eskisi gibi kalmayacağını da görmeye başlayacağız.