Temmuz ayında Güneş ve Ay art arda tutulmalar yaşarken, Ay'ın aynı zamanda uzun süre boşlukta olacağı günler yaşayacağız. Ay, boşlukta iken kendimizi ifade ediş şeklimizden tutun da rutin düzenimize kadar pek çok alanı etkisi altına alır. Bu sebeple Ay'ın boşlukta olduğu günleri mutlaka not alın. Dünyanın uydusu Ay'ın, diğer gezegenlere nazaran bize daha yakın olması hayatımızdaki etkisini de daha açık biçimde hissetmemize neden olur. Medcezir olayına sebep olan Ay'ın hareketleri, vücudunun yüzde 70'i su olan insanı da aynı şekilde etkiler. Dişil üretkenliği temsil eden Ay; aynı zamanda değişimi, beslenmeyi, subjektifliği, duygusal iletişimi, bilinçaltını, içgüdüsel duyguları, sıvıları, denizleri, temel arzuları içinde barındırır.

Duygusal ihtiyaçlarımızla bağlantılı olarak istem dışı yaptığımız hareketlerin kaynağı olan Ay için, ruhumuzun aynası demek yanlış olmaz.

Ay'ın boşlukta halinin etkileri şöyledir:

Seyahat planlarınızı bu ay tekrar tekrar kontrol edin. Siz dağınık olmasanız dahi çevrenizdeki kişilerin dağınıklıklarıyla baş etmek zorunda kalabilirsiniz.

Konsantrasyon eksikliği hissettiğiniz işleri kısa süreli ertelemeyi tercih edin.

Yeni bir işe başlamadan önce, Ay'ın boşlukta olduğu saatlere denk getirmemeye çalışın.

Net, keskin ve fevri kararlar almayın. Ay'ın boşlukta olduğu saatlerde alınan kararlar hatalı olabilir.

Önemli konuşmalarınızı, iletişiminizi bugünlere denk getirmeyin.

Kendinizi yanlış ifade edebilme ihtimaliniz yüksek olduğu gibi karşınızdaki kişiyi de yanlış anlayabilirsiniz.

Bu tarihlerde gerçekleştireceğiniz iş toplantılarında daha da özenli olun ve eksikliklerinizi kontrol edin.

Bırakmak istediğiniz alışkanlıklarınıza karşı hassas olabilirsiniz.

Otoriter kişilerle tartışmaktan kaçınmalısınız.

Ay boşluktayken sözlerinizi tutmakta zorlanabilirsiniz.

Bu nedenle sorumluluklarınızı ertelemeye çalışın.

Bugünlere dikkat: 2-4-7- 10-13- 19-24- 26-29 Temmuz.



ASTROGÜNDEM

Ay-Plüton 60'lığı sahnenin arkasında kalıp gerçek yüzünü göstermeyen Fransa ve Almanya'nın açıklamalarının konuşulacağını işaret ediyor. Siyasi söylemler finans sektörünün gidişatını değiştirirken, ekonomi ile ilgili yorumlar günün konusu olacak. Türk sinemasına büyük emeği geçen kişiler için önemli günler diyor yıldızlar.