Tam yedi gün sonra Güneş tutulmasını, tüm dünyanın konuşacağını belirtmek isterim. Etkisi ise çoktan hayatlarımızı sarıp sarmalamaya başladı. Kimini pamuklara saran kimilerine bin musibetten daha etkili nasihatler veren günlerin içinde yuvarlandığımızı biliyor musunuz? Yorumlamaya gelince;

Haziran ile Temmuz aylarını siyam ikizlerine benzetebilirsiniz.

Bu yüzden Haziran ayının son haftasında gerçekleşen gökyüzü hareketleri, Temmuz ayının gündemini oluşturdu. Kirli Dolunay ile başlayan bu döngü Temmuz ayının tutulmalarına da şekil veriyor. Türkiye'nin bu süreçte bol bol konuşulacağını olacağını diğer yazılarımda da belirtmiştim.

Dünyanın bir yerlerini zorlayan seyir, Türkiye adına hızlı bir sürecin başlangıcını vurguluyor.

Güneş'in Türkiye'nin yükseleninde yer alması; ekonomi, madenler, yer altı kaynakları, eğitim, hukuk ve komşu ülkelerle olan ilişkilerin daha çok ön plana çıkmasına neden olacak. Güneş'in seyri hepimizi bir noktaya odaklayacak. Güneş, itibarımızın, aidiyet yapımızın, toplumsal normlarımızın üzerine doğacak. Aslında bir nevi değişimi nasıl kucaklayacağımızı işaret edecek. Tutulmaya günler kala 'asla' dememeyi öğreneceğiz.

Aile, genel yaşam kriterleri, ülkemizin refahı ve geleceği üzerine bolca kafa yoracağız.

Bugünlerde en çok doları, en az modayı konuşabiliriz.

'Dünya yönünü değiştiriyor' dedirtecek günlerde liderlere ne olacak?

Ay burcu Kova, Güneş burcu Yengeç olan Angela Merkel, çok konuşacak ve konuşulacak.

ABD başkanı İkizler burcu Donald Trump, insanları yormaya ve kafa karıştırmaya devam edecek.

Terazi burcu Vladimir Putin ise hem zorlanacak, hem de zorlayacak.

Fransa'nın lideri Oğlak burcu 1977 doğumlu Emmanuel Macron, pişmanlıklarını ve öfkesini dile getirecek.





ASTROGÜNDEM

Güneş-Uranüs ilişkisi teknoloji altyapılı firmaları yakından ilgilendirirken dünyadaki gelişmeler dikkat çekecek. Uluslararası ticaretin hareketleneceği günler başlarken, projeler ve yatırımlar dikkat çekecek. Kişisel hayatımızda ise birbirimizi anlamakta güçlük çekeceğimiz bugün sessiz kalmayı tercih edebiliriz.