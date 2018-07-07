Aşkın kanununu yeniden yazacağı günler kimsenin, kimsenin üstünde hükmünün olmadığını da gösterecek. Aslında demem o ki, aşk sınır tanımayacak.

Gezegenler toprak ve su burcunda dizilim yaparken kimine yaz aşkını bulduracak, kimine de kaderini tayin ettirecek. 'Kimler kaderini yazıyor?' diye sorarsanız, 1988–1998 yılları arası doğanlar deyim yerindeyse kalbini ateşlere atıyor. Eğer siz de bu yıllar arasında dünyaya geldiyseniz, size birkaç tavsiyem olacak. 13 Ağustos'a kadar asla bunları yapmayın:

Sevgilinizin eski sevgililerinin sosyal medya hesaplarına bakmayın. Sevgilinizin yakın arkadaşlarıyla ilişkinizi konuşmayın.

Eğer sevgilinizden şüphe ediyorsanız, bugünlerde şüphenizi belli etmeyin. Önümüzdeki üç tutulmayla ben diyen baş edemezken, Satürn sizin doğduğunuz yıllara kafa tutarken; sakın siz de meydan okumayın.

Peki yıllara göre neler olacak derseniz, ben size göz önündeki isimler üzerinden notlar hazırladım, siz de kendi yılınıza yakın olanları üstünüze alınabilirsiniz:

1992 doğumlu Terazi burcu Boran Kuzum'un yalnız görüntülenmesi, ilişkisi hakkında dedikodu yapılmasına neden olabilir. Arkadaş kurbanı olacak Terazi burçlarının arasında yer alıyor kendisi.

1992 doğumlu Oğlak burcu Hazar Ergüçlü, kendisinden yaşça büyük sevgilisi ile gündeme gelmeye devam ederken, Temmuz ayında sosyal medyada en çok eleştirilen ünlüler arasında yerini olacak.

1992 doğumlu Başak burcu Gizem Karaca, Temmuz ayında en çok konuşulan ünlü isimler arasında yerini alacak. Başak burçlarının duygusallığını gözlemleyeceğimiz Gizem Karaca, projelerinden çok çıkışları ile gündeme gelecek.

1988 doğumlu Koç burcu, kendine has tarzı olan Metin Akgülder'in hakkında ortaya atılan dedikoduların ne denli doğru olup olmadığı, kalbinde aslında kimin olduğunu bu ay öğrenebiliriz.

Akdülger, aşkta en kafası karışık olanlar arsında yer alan Koç burçlarının da temsilciliğini yapacak.



ASTROGÜNDEM

Merkür-Satürn ilişkisi sabit fikirli insanları ön plana çıkarırken medya patronlarının, ünlü isimlerin karşılıklı atışmaları dikkat çekebilir. Bugün kimse birbirinden lafını esirgemek istemezken, çekişmeli boşanmalar ile ilgili haberler okuyabiliriz. Sosyal medyada gündem olacak olaylara hazır olun!