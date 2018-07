Seven gerçekten kıskanır mı, yoksa kendine duymadığı güvensizliği mi yansıtır?

Gelin, hep beraber bu tezleri bir bir çürütelim. Sevgilinizin ya da sevgili adayınızın burcuna göre kıskançlığını öğrenmeye ne dersiniz...

Kıskanmaktan hiç hoşlanmayan burçlar: İkizler, Yay ve Kova burçları seven kıskanır sözünün aksini ispat eden burçlardır.

Çok sevmelerine rağmen empati kurmaktan asla geri kalmazlar. Onlar için önemli olan karşılıklı saygı ve anlayıştır.

Öyle ki birlikte oldukları kişileri özgür bırakmaları bazen 'Acaba sevmiyor mu?' fikrini dahi uyandırabilir.

Sosyal hayatına oldukça önem veren bu burçların aslında bir amacı da kendi yaşam alanına müdahale edilmesini engellemektir.

Ne zaman kıskanacağını iyi bilen burçlar: Oğlak, Aslan ve Başak burçları bazen kıskanmış olmak için kıskanır, bazen de içgüdüsel olarak bir tehlike hisseder ve kıskanma ihtiyacı duyar.

Çoğunluğa göre hareket etmeyi tercih eder, toplum normlarına aykırı davranmak istemezler.

Rasyonel bakış açıları sayesinde iletişim kurmanın son derece kolay olduğu bu burçlar, aslında objektif olmayı çok sever. Sevdiklerini hiç sıkılmadan söyleyebildikleri gibi kıskandıkları zamanda dozunu ayarlayıp çok net olarak ifade ederler.

Kıskançlık seviyeleri had safhada olan burçlar: Akrep, Yengeç ve Boğa; her ne olursa olsun, ortada kıskanılacak bir şey olmasa dahi gerekirse geçmiş mevzuları açarak kıskançlığını ortaya koyan burçlardır.

Özel hayata müdahale etmekten çekinmez, aile ilişkilerine varana kadar bilgi sahibi olmak isterler.

Hatta arkadaşlarınız yaşadığı olaylardan dahi sizi kıskanacak bir olay bulurlar. Kıskançlık konusunda oldukça abartılı olduklarını söylemek yersiz olmaz.

Kıskançlığını sevgiye bağlayan burçlar; Koç, Terazi ve Balık burçları kıskançlıklarını öyle güzel sevginin ardına saklarlar ki, kıskandığı için kızamaz aksine 'Ayy beni ne kadar çok seviyor' diye mutlu dahi olabilirsiniz. Rahatsız olduğu bir kıyafeti giyerseniz 'Onu giyme' demek yerine farklı bir kıyafetin size daha çok yakışacağını belirtirler.

Üçüncü bir kişiden kıskandıklarında ise sürekli size dokunarak, temas kurarak karşılarındaki kişiye 'benim' mesajı verirler.



ASTROGÜNDEM

Venüs, Başak burcunda hareket etmeye hazırlanırken tüm dünyanın detaycı ve şüpheci yönü ortaya çıkacak. Özellikle basını meşgul eden haberler ile ilgili eksik bilgiler kaos yaşanmasına neden olabilir. Kişisel hayatlarımızda ilişkilere bakış açımızın yavaş yavaş değişmeye başladığını, bugünden itibaren hissetmeye başlayacağız.