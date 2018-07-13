Sabaha karşı gerçekleşen Güneş Tutulması mutluluğun anahtarını bulmamız için dönüştürücü etkiler oluşturacak. Aşk, ilişkiler, finans ve yaratıcılık gerektiren çalışmalarda şansınızın yaver gideceğini fark edeceksiniz. Güneş Tutulması tüm bunları gerçekleştirmek için yüksek bir potansiyel taşıyor. Gökyüzünde aynı zamanda Yeniay'ın da oluşması yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Aynı zamanda Venüs-Satürn ve Uranüs 'un büyük uçurtmaya eşlik etmesi kimilerinin bahtını, kimilerinin tahtını yapacağını işaret ediyor. Bu ay iki Tutulma olduğunu hesap edersek uzun vadede etkilerinin devam edeceğini de söylemek doğru olur. 11 Ağustos'ta meydana gelen Ay Tutulmasıyla birlikte etkilerini günlere yayarak göstermeye de devam edecek. 'Ne ifade edecek?' derseniz... Güneş tutulmalarının üst üste yaşanacak olması dünyanın değiştiğini bize gösterecek. Burada kişilerin değişeceğini değil, algının, yapıların, davranışların değişeceğini anlatmaya çalışıyorum. Değişime direnen herkesin ve her şeyin ama bugün ama yarın mutlaka bu döngü esnasında geride kalacağını bizlere seyrettirecek.



BURÇLARA ETKILERI

Koç: Sizi siz yapan günler belki de daha yeni gelmiştir. Kendinize zaman tanıyın.

Boğa: Özlemlerinize iyi gelirken ukdelerinizi dağıtacak olan tutulma size iyi gelecek.

İkizler: Nostalji yaptırsa da zuhur eden Güneş'in tutulma hali içinizdeki kavgayı bitirecek.

Yengeç: Dünü unutun, yenilere yer açılsın yüreğinizde. Çünkü zaman sizi işliyor, işlerken de yeni yeniden diyor.

Aslan: Önce aşı, sonra aşkı getirecek günlere sahip çıkın.

Başak: Size açılan yollara ve deneyimlerinize kulak verin. Yeni sizden korkmayın.

Terazi: Çabanızı kaderinizi yönlendirmeye akıtırsanız nelerin olduğunu görebilirsiniz.

Akrep: Görünenlerin hiçte göründüğü gibi olmadığını gösterecek.

Yay: İçinizdeki seyyah duyguların bir anda gelmesinin sebebi var.

Oğlak: Yılların size kattıklarının karşılığını bir çırpıda alacaksınız.

Kova: Anlaşılma için verdiğiniz çabadan yorulduğunuzu fark ettirecek.

Balık: Bu tutulmayla birlikte sınırlarınızı da iyice belirginleşecek.



ASTROGÜNDEM

Yengeç burcunda meydana gelen Yeniay, Türkiye'nin yükselen burcunda gerçekleşirken diğer yandan da Güneş tutuluyor. Bugünden itibaren yerle yeksan olanları göreceğiz. Güneş Tutulması su burcunda meydana gelirken Türkiye siyasetinde birden fazla konu yer alabilir. Bazı liderlerin sağlığı gündeme gelebilir.