Günler Güneş'i tutuyor, Ay yeniliyorsa kalpler de çiçek açacak demektir. Samimiyetsiz ilişkilerin hepsi gündemden düşerken, sosyal medyada her an aşkını ilan eden, biz hep mutluyuz havası yaratanların da arasını bozacak.

Tutulmanın bilgiden çok samimiyetin peşine düşen bir burçta gerçekleşmesi, bugünden sonra aşıkların tatilde birbirlerine girdiğini, sosyal medyada birbirlerini sildiklerini göreceğiz.

Bugünlerde hepimiz magazin yorumculuğuna soyunacak ve sevdiğimiz ünlüleri korumak için tartışmalara girenleri seyredeceğiz.

Ben de astro aşk bölümünde mercek altına aldığım ünlülerin haritalarını yorumlayacağım.

1989 doğumlu, haritası bolca Oğlak olan, Aslan burcunun ilk derecelerinde doğan Burcu Kıratlı, yeni sezona bomba gibi dönmeden yaz aylarında en çok para kazanan isimler arasında yer alabilir ve evlenenler kervanına girebilir. 1989 doğumlu birçok kişi, 2018 yılını kazançlı kapatacak.

1987 doğumlu, Terazi burcu Barış Arduç, öncü burçta gerçekleşen tutulma yüzünden aklı en çok karışan isimler arasında yer alacak. Gökyüzünün sıkıntılı enerjisini ilişkisine yansıtacak.

1986 doğumlu, Terazi burcu Engin Öztürk, tutulma yüzünden aklı karışan yakışıklılar arasında.

Öztürk, gönlünü hangi güzele teslim edeceğine karar veremeyecek.

1986 doğumlu Oğlak burcu Kaan Yıldırım da sosyal medyada keskin cevapları ile gündeme gelebilir.





ASTROGÜNDEM

Venüs-Satürn 120'liği, finans ve ticaret konusundaki olumlu gelişmeleri işaret ediyor. Avrupa ülkeleri ile ilgili barışçıl adımlar atılabilir ve siyaset farklı bir boyut kazanabilir. Kişisel hayatımızda ise evlilik, boşanma, taşınma gibi ciddi kararlar alabiliriz.