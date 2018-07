İki tutulma arasından geçerken, aşk gezgeni Venüs'ün boynu bükük halleri herkesin kuyruğunu birbirine dolayacak.

'Bu nasıl olacak?' derseniz, önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Göreceklerimiz arasında dev isimler ve leydiler de var. Öncelikle tüm dünyada attığı her adım konuşulan 14 Haziran 1946 New York doğumlu Donald Trump'ı bunaltacak bu tutulmalar.

Güneş onun için bugünlerde keyifsiz doğarken, ilk sınavı mali konular ve yaptırımlar değil, evliliği yani Melania Trump ile olacak. ABD başkanının özel hayatında yine soğuk rüzgarlar esecek, ancak biz sonradan fark edeceğiz.

26 Nisan 1970 doğumlu Boğa burcu, Slovak asıllı olan Melania;

Donald Trump'a meydan okuyacak.

İkizler burcu erkeği Donald Trump, siyasi kararlarından çok eşi Melania Trump'a karşı tavırları ile dikkat çekecek.

Şimdi aklınıza İkizler burcu erkeği ile ilgili şehir efsanesine dönmüş konular gelecektir.

Hatırlatırım ki her İkizler burcu olan, 1946 yılında dünyaya gelmedi. Bu sefer devrim gezegeninden destek alan kişi; bugünlerde çok bunalan, yüzünden hüzün hiç eksik olmayan Melania Trump olacak. 'Peki bu devlerin aşkının arasını kim yapar?' ya da 'Ortalığı kim toparlar?' diyecek olursanız, gökyüzü onu da cevaplıyor. Terazi burcu, 1981 doğumlu Ivanka Trump; hem toparlayıcı, hem de barıştırıcı rolü oynayacak. ABD'de gözler bir anda cici annesi ve öz babasının arasını yapmak zorunda kalan Ivanka Trump'a dönecek.

'Gökyüzü başka hangi devleri gündeme getirir?' derseniz;

28 Eylül 1989 doğumlu Ri Sol-ju derim. 'Kim bu?' diyecek olursanız; Donald Trump'a kafa tutan, Kuzey Kore Ulusal Lideri Kim Jong-Un'un eşidir. Birçok 1989 doğumluya cesaret veren gökyüzü; lider eşi diye hiç kimseye torpil yapmadığını gösterecek bize. Yaptıkları ile dünyanın gündemine oturan Kim Jong-Un'un eşinin, sesini basına nasıl duyuracağı gerçekten düşündürücü olacak.



ASTROGÜNDEM

Venüs-Ay Düğümü ilişkisi, özel hayatlarıyla haberlere konu olacak siyasetçileri işaret ederken, dünya sahnesinde boşanma kararı alan liderleri seyredebiliriz. Bugün itibari ile birçok kişi kendisini; iyi hissetmek için estetiğe, güzelliğe, bakıma ve alışverişe adayacak. Kendimizi çok önemseyeceğimiz bir gün yaşayacağız.