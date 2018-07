Moda dünyası aklının en karışık olduğu günlerden geçerken, birçok kişiye göre ayakkabı kendi başına bir moda! 2018 yılının en cüretkar günlerinde kendinizi alışverişe vurduysanız; önce vitrinlere değil, bu yazıya bakın derim...

KOÇ: Şıklıklarından ve albenilerinden ödün vermeyen Koç burçları, aynı zamanda rahatlığı da ön plana alırlar.

Dolaplarındaki ayakkabıları her ne olursa olsun mutlaka renkli seçimlerden oluşur.

BOĞA: Yönetici gezegeni Venüs'ün ihtişamını üzerinde taşıyan Boğa burçları, narin ve şık ayakkabıları tercih ederler.

Genellikle dolaplarında ince topuklu stilettolar yer alır.

İKİZLER: Spor ayakkabıların birçok çeşidine İkizler'in dolabında rastlamak mümkündür ancak bu konuda da çok seçidirler. Genellikle bağcıklı ayakkabıları tercih ederler.

YENGEÇ: Duygusallığı ile bilinen Yengeç burçları sandaletlerle kendilerini çok daha rahat hissederler ve nostaljik modelleri tercih ederler.

ASLAN: Gösterişi ile bilinen Aslan burçları, ayakkabı konusunda asla mütevazı davranmazlar.

Bu sebeple dolaplarında daha çok yüksek topuklu ve taşlı modelleri bulundururlar.

BAŞAK: Çok fazla renk şöleninden hoşlanmayan Başak burçları, sade ve zarif siyah ya da nude stilettoları tercih ederler.

TERAZİ: Farklı renklerin uyumundan hoşlanan Terazi burçları için öncelik rahatlıktır, daha sonra ince şıklık gelir.

AKREP: Çekiciliği ile adından söz ettiren gizemli Akrep burçları, ayakkabı tercihlerini yüksek topuklulardan yana kullanırlar.

YAY: Enerjik ruh halini kolayca yansıtmak isteyen Yay burçlarının tercihleri, düz ve rahat ayakkabılardır.

OĞLAK: Klasik ve modern çizgileri aynı anda üzerinde taşıyan Oğlak burçları, spor ayakkabıda dahi topuk tercih edebilirler. Dolgu topuklar vazgeçilmezidir.

KOVA: Kova kadını, diğer burçlardan farklı olarak rahatlığa değil, şıklığa önem verir.

Tercihleri de hep bu yöndedir. Bu sebeple dolaplarında yüksek topuklu ayakkabılar bulundururlar.

BALIK: Öncelik her zaman ama her zaman rahatlıktır.

Bu yüzden dolapları şık babetler, klasik topuklu ayakkabılar ve spor ayakkabılarla doludur.





ASTROGÜNDEM

Venüs-Mars iletişimi istihbarat konusunda açıkları gündeme getirirken, hukuksal boyuta taşınacak davalara vurgu yapabilir. Ticareti etkileyecek kararlar alınırken, ülke ilişkilerini zora sokacak bir sürecin başlangıcı olabilir. Dijital platformalar için sansasyonel haberlerin ardı arkasının kesilmeyeceği günler başlıyor.