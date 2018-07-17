Hepimiz hayatta ciddi bir ilişki isteriz. Geliri mutlu edecek minimal bir iş, hayatımıza huzur getirecek güzel/yakışıklı bir eş, sıcak yuvamızı şenlendirecek minik minik bebekler… Eh hayatın böyle olmadığını hepimiz anladık galiba artık. Peki bu kadar minör seviyede kalan isteklerin gerçekleşmesine engel olan şey ne? Ne istiyoruz da olmuyor, oldurtamıyoruz? Sanmayın ki bu yazım sadece hanımlara yönelik, beyler sizi de bu tarafa alalım!

İlişkinizin analizini çıkarıp didik didik ediyorum.

MÜKEMMEL İLİŞKİ: Aranızda yazımı okuyanların 'Ay bir dakika benden bahsediyor' dediğini de duyabiliyorum. Evet sen, dışarıdan bakıldığında mükemmel uyum, harika bir görüntü, birbirini tamamlayan hareketler… Herkes gıptayla bakıyor.

Tebrik ederim.

Dışarıya verdiğiniz imajı yalnızken hissedemiyor ya da hissettiremiyorsanız o kadar da mükemmel olmadığınızı söylemek zorundayım.

Teoride mükemmel, pratikte ise sorunlu bir ilişkiye sahip olabilirsiniz.

BAĞIMLI İLİŞKİ: 'Biz birbirimizi çok seviyoruz ve birbirimizden ayrı yaşayamıyoruz' ilişkisi değil bu. Evet, birbirinizden uzakta yaptığınız aktivitelerden zevk almıyor, hatta kendinizi depresif ve agresif hissediyorsunuz ve bu durumu sevgilinizi çok seviyor olmanıza bağlıyorsunuz. Onsuz plan dahi yapamayacak duruma gelmenizin sebebi belki de kişiden ziyade ilişkiye olan bağımlılığınızdır.

Bu herkese göre değişkenlik gösterir ama benim size asıl sormak istediğim; ''Sahi onsuz plan yapmanız gerçekten mümkün değil mi?''

DOMİNANT İLİŞKİ: Her şeyi ben bilirim ilişkisine hoş geldiniz. Birlikteliğin başında 'Senin yerine ben düşünürüm sevgilinizin yerine, ilerleyen günlerde 'Sen düşünemiyorsun, ben düşünürüm' sevgilisi de yer alabilir. İlişkide sürekli baskın olmaya çalışan, karşısındaki insanı yeterince dinlemeyen ya da dinliyormuş gibi yapan birisiyle birlikteliğiniz söz konusu olabilir. Bu noktada kendinizin de bir birey olduğunu hatırlamanız yeterli.

'Eeee hani Zeynep, olması gereken ilişkiyi yazmamışsın' diyebilirsiniz.

Herkesin yaşadığı ilişki kendisine göre en iyisi olabilir ama gelin görün ki derine inildiğinde ne birlikteliklerin ne de yapılan evliliklerin mükemmellik üzerine kurulmadığını hepimiz biliyoruz.



ASTROGÜNDEM

Ay-Güneş 120'liği Türkiye'deki gelişmeleri dünya basınına taşıyabilir. Dünyaya meydan okuyan uluslararası siyasi liderler günün diğer konusu olurken, özellikle para piyasası hareketli olabilir. Akdeniz'i yakından ilgilendiren günler başlıyor. Kişisel hayatımızda ise güven sorununu aşmakta zorlanacağımızı işaret ediyor gökyüzü.