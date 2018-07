Bakmayın sizi bugünlerde dünyanın tersine döndüğüne, her şeyin allak bulak olduğuna, hiçbir şeyin tadının kalmadığına... Aşkların da ilişkilerin de suyu çıktığı bugünlerde gezegenler köşe bucak temizlik yapıyor yaşadığımız gezegene.

Ablukaya alarak kendimizi görmemizi, sınırları çizmemizi istiyor benim kanaatimce. 'Peki bu karışıklıkta evlenmek, yuva kurmak, inanmak, sorumluluk almak o kadar kolay mı?' dediğinizi duyar gibiyim. Gelin, yuva kurarken hangi özelliklerinizi ön planda tutmanız gerektiğini bir kez daha hatırlayalım.

Kalbinin gerçek sahibini arayanlar: Nostaljik Balık, duygusal Yengeç ve ihtiraslı Akrep burçlarını aşka ikna etmek oldukça zordur. Aşık oldukları zaman hayatlarının aşkını yaşamak isterler. Bu sebeple de evliliğe hemen yaklaşmazlar ve beraber oldukları kişiden yüzde 100 emin olarak yola devam etmek isterler. Bazen bu uğurda yıllarını harcamaktan çekinmezler.

Aşkta titiz davranan burçlar: Titiz dediğim zaman aklınıza ilk gelen Başak, mantıklı Oğlak ve dengeli Terazi, kılı kırk yararak birliktelik yaşayan burçlardır. Bir taraftan sürekli kendi isteklerini ön plana çıkarırken, birlikte olduğu kişinin her davranışını da tartar.

Onlar için ince eleyip sık dokuyorlar diyebilirim. Ancak yine de arada hatırlatmak gerekir ki, hayat her zaman planlandığı gibi gitmeyebilir.

Aşka aşık olan burçlar: Tutkulu Boğa, aşk burcu Aslan ve sabırsız Koç burçları, hayatlarında aşk olmadan yaşayamayan burçlardır ancak konu evliliğe geldiğinde işler değişebilir. Bir taraftan sınırsız aşk yaşamak isterken, diğer taraftan evliliği bir bağlayıcı olarak görürler ve kolay kolay evlenmeye yaklaşmazlar.

Yalnızlığına bağlı burçlar: Sorgulayıcı Kova, özgürlüğüne düşkün Yay, değişkenliği ile bilinen İkizler burçları için evlenmemenin çok farklı sebepleri vardır. Bir birliktelikten beklentileri; çok sevmek, çok sevilmekten ziyade kişisel alanlara sahip olmaktır.

'Özgürlükleri adına sevdiklerinden vazgeçerler mi?' diye sorarsanız cevabım hayır olur. Ancak kendi isteklerinden de vazgeçmezler.

Her zaman bir orta yolu bulma psikolojisi içinde olurlar.





ASTROGÜNDEM

Ay-Mars 120'liği Rusya'nın 1990 yılında yaşadığı süreci ve ilişkileri gündeme taşıyor. Gün, para piyasalarını yakından ilgilendiriyor. Tam Ay tutulmasına 10 gün kala dünyada bu yüzyılın adını belirleyecek yeni bir akımı ortaya çıkacak diyor gökyüzü. Kişisel hayatımızda ise dikkat dağınıklığı yaşayabiliriz, dikkat!