'Gökyüzünde işler mi karıştı? Neler oluyor?' diyenlere toplu bir cevap vermek istiyorum. Gökyüzünün etkisinde duygularımız, düşüncelerimiz ve tavırlarımız değişiyor. 'Peki bu ne demek?' derseniz; aklımız çok karışık ve bu durumu hem iş, hem de sosyal hayatımıza yansıtıyoruz.

Ben buradan size bu dönemde iş değiştirmeyin, eğer iş yerinizde çalıştığınız kişileri anlamıyorsanız hem kendi burcunuzdan, hem de onların burcundan iş hayatında hangi tepkiler verdiklerini okuyun ve ona göre tedbir alın derim. Gökyüzü bizi keskin sıkışmalara tabi tutarken, toprağın ve havanın bile ayrı tepkiler verdiğini göreceksiniz.

Koç: Rekabet ve hırs senden sorulur. İç dünyanın hareketliliğini iş dünyana da yansıtır ve her zaman üretken olmak istersin. Bu durum bazen eleştiri almana neden olsa da, senin kadar hedefine hızlı ulaşan başka bir burç yoktur.

Boğa: Para, para, para. Para senin için hem amaç, hem de araç. Ne zamanını, ne de paranı boşa harcamak istersin ve planlamanı da her zaman buna göre yaparsın.

İkizler:Şahane fikirlerin sayesinde etrafındaki kişilerin dikkatlerini üzerine çekmeyi başarıyorsun ancak aynı şekilde kıskananın da çok oluyor.

Yengeç:Duygusallığın iş hayatında da öne çıkıyor. Çevrendekileri etkilerken, düşündüklerini açıkça söylüyorsun.

Aslan: Çalışkan olsan da bazen özensiz davranıyor olman iş yerinde başına olmadık işler açabilir. Motivasyonun övülüyor.

Başak: Yaptığın iş ya mükemmel olacak ya da mükemmel olacak. Bu sebeple, bazen çevrendeki kişileri gereksiz zorlayabilir ve eleştiri oklarının hedefi haline geliyor olabilirsin.

Terazi: Denge ve uyumlu ruh halini iş hayatına yansıtır ve her zaman sorun çözmekten yana olursun. Kalabalık gruplara hitap etmek sana göre.

Akrep: Empati yeteneğin ve sakin iletişimin sayesinde iş yerinde sevilen bir çalışan olman şaşırtıcı olmaz.

Yay: Motivasyonun kendi halinde çalışmaktır. Belirli saat aralıklarına sahip mesai saatleri sana göre değil.

Oğlak: Çevrendeki insanlar için seninle çalışmak zor olsa da, kısa sürede senden çok şey öğrendiklerini fark ederler.

Başarısızlık, vazgeçmek ve yılmak sana göre değil.

Kova: Çalıştığın alanda değişimi yaratmaktan asla çekinmez, ön planda olmaktan hoşlanırsın. Adil ve gerçekçi yapın ile iş yerinde mutlaka ama mutlaka dikkate alınırsın.

Balık:İçinden geleni yapmak bazen başına olmadık işler açsa da, bu huyundan iş hayatında da vazgeçemezsin.





ASTROGÜNDEM

Ay-Merkür 60'lığı, basın yayın organlarındaki büyük değişime vurgu yapıyor. Güneş ülkemizin yükselen burcunda yer alırken, dünya basınında sıkça konuşulacağız. Gündelik hayatta ağır gelen sorumluluklarımızı ertelemek ya da inkar etmek isteyebiliriz. Gün kaosu işaret ederken, sözlerine sahip çıkan kazanıyor.