Güneş, bugün itibari ile cesareti ve egoyu temsil eden, yönetici gezegeni olduğu Aslan burcuna geçiyor ve deyim yerindeyse ego savaşlarını başlatıyor. Kendimize olan güvenimizin zirvesine yükselirken; meydan okumak, kavgacı ruh haliyle gezinmek adeta bulaşıcı bir hastalık gibi hızla yayılacak. Cesur adımlar atmaktan çekinmezken, yaptığımız hataları kabul etmekte de zorlanacağız. Neden mi? Çünkü güneş, gücünü dünyaya yansıtan en güçlü ve en büyük gezegenken, Aslan burcu da Zodyak takım yıldızının en gösterişli burcu. Bu iki etken bir araya geldiğinde etkisini de aynı şiddetle bizlere yansıtır. Kişisel hayatımızda yerimizi, yönümüzü çok daha kolay bulurken, toplumsal olarak hareket etmek zorlaşabilir. Hepimiz kendi bildiğimizin doğru olduğuna o kadar inanacağız ki, bir başkasının bildiğinin doğru olabileceğini kabullenmemiz oldukça zorlaşacak. Bir de üstüne son dönemde sosyal medya üzerinden kavga etme ve laf söylemeyi de hesaba katarsak; bu durumun, sadece ünlülerin

değil gündelik hayatın her yerine sirayet etiğini göreceğiz. Aile kavgaları, akraba küslükleri sosyal medyaya hızla yansırken, akla gelmedik dedikoduları da önümüzdeki günlerde anlık olarak herkes öğrenecek. Güneşin kendi evinde hareket etmesi en çok kime yarayacak derseniz, tabi ki Aslan burçlarına. 11 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek güneş tutulması ise bunu kanıtlar nitelikte olacak. Aslan burcunun ilk 10 gününde doğan Aslan burçları; karakteristik olarak etkili ve güçlü kişilerdir. Liderlik vasfı taşırlar ve yetenek gerektiren alanlarda başarılı olurlar. Aslan burcunun ikinci 10 gününde doğan Aslan burçlarının; kültürel ve sanatçı yönleri gelişmiştir. Gösterişin en ihtişamlı halini taşımak isterler ve düşüncelerini kabul ettirmek için baskın olurlar. Aslan burcunun üçüncü 10 gününde doğan Aslan burçları; yenilikçi ve hareketlidirler. En cesur yanları konuşulur ve yeni bir işe başlamaktan kolay kolay çekinmezler. Alımlı ve güzel olurlar.



ASTROGÜNDEM

Güneş bir ay boyunca Aslan burcunda yer alacak. Ülkeler arası dış politikada yoğun hareketlilik dünyayı yeni skandallara sürüklerken, siyasi isimlerin açıklamaları art arda gelebilir. Bankacıları etkileyen, altını yükselten, para piyasalarının başını döndüren bir günden geçiyoruz.