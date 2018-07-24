Sabır mumla aranan bir duygu haline gelmişken, güven duygusunun en zorladığı günlerden geçerken ve ilişkilerin üzerinde kara bulutlar toplanmışken ne yapmalıyım diyenlerden misiniz? Pire için yorgan yakmadan önce bir kez daha düşünün derim. Çünkü dengeler her an değişebilir. 'İlişkiler niye bu kadar tehdit altında?' derseniz; Ay tutulmasından kaynaklandığını söylemeliyim. Gelin, kimin tahammülü neyle bozuluyor bir hatırlayalım..

'ARA VERELIM'

Bu cümleden birçoğunuz hoşlanmıyorsunuzdur ancak iki burç var ki, bu cümleyi duydukları an sinirleri tepelerine çıkıyor. Onlar için arafta kalmak, beklemek, bekletilmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu sebeple siz siz olun, eğer bir Başak veya Aslan burcuyla beraberseniz bu cümleyi asla kurmayın! '

ARKADAŞ KALALIM'

Bu, o meşhur cümle, bir süre sevgililik denendikten sonra kararsızlığa bir son vermek adına, karşındaki kişiyi kırmamak için kibarca bitti bu iş burada demektir. Sevdiği kişiyi görmek için saatler, hatta saniyeler sayan Koç ve Terazi burçlarına bu cümleyi asla kurmayın. 'Sorun sende değil' cümlesini kurduğunuz an, 'Ortada sorun mu var?' cevabını alabilirsiniz. Kim duymamıştır ki bu cümleyi bir ilişki içinde? Ama bazı burçlar var ki onlara bu cümleyi kurmak cesaret ister. Eğer bir Akrep veya Boğa burcuna bu cümleyi kurarsanız, geri dönüşü olmayan bir yola adım atmışsınızdır demektir.

'PEKİ'

Kendini ifade etmeyi seven bir burca eğer bu kısa, net ve geri cevaba gerek duymayan cümleyi kurarsanız; karşınızda sinirden ne dediğini bilmeyen ve size uzun uzun nutuk atan birini bulabilirsiniz. 'Kim bu kadar tahammülsüz olabilir?' diye merak ediyorsanız, işte cevabı: Tabi ki Yay ve İkizler burçları.

'TAMAM TAMAM'

'Hem haklı olmak, hem sözünü dinletmek isteyen, hem de bu onay cümlesini duymak istemeyen sizce kim ya da kimler olabilir?' desem sanırım aklınıza istinasız olarak Oğlak ve Kova burçları gelir. Bu iki burca sadece 'Tamam' demek yeterli olmaz, her daim açıklama ve ikna beklerler. 'Ciddi ilişki düşünmüyorum' cümlesi de bağlanma problemi yaşayan ya da kendisini bir ilişkiye adamak istemeyenlerin ortak manifestosudur. Ancak Zodyak takımyıldızındaki Yengeç ve Balık burçları, bu cümleye tahammül edemez.



ASTROGÜNDEM

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